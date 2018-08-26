Бой блогеров собрал больше денег, чем поединок Кличко – Фьюри

В Манчестере на ринг вышли КСИ и Поль Логан

В Манчестере состоялся боксерский поединок популярности которого бы позавидовали именитые боксеры. На ринг вышли два известных видеоблогера американеца Пол Логан и британец КСИ.

Пол Логан – видеоблогер, шоумен и актер.Был признан одним из 10-ти самых влиятельных блогеров на Vine в 2015 году. Имеет 18,2 млн подписчиков на своем основном канале на Youtube.

КСИ, настоящее имя которого Оладжиде Уильям Олатунджи, – комик, актер, реппер. Имеет 19,5 млн подписчиков на своем основном канале на Youtube.

Интерес к поединку был сумасшедшим у публики. Кассовые сборы оказались больше, чем во время титульного поединка во втором среднем весе между Карлом Фрочем и Джорджем Гроувзом и чемпионского боя в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри, а также недавнего реванша между Тони Беллью и Дэвидом Хэем, сообщает boxing-mma.com.

Напомним, что Владимир Кличко по очкам проиграл Тайсону Фьюри и потерял все чемпионские пояса.

Просмотр трансляции встречи Логана и КСИ на сервисе YouTube стоил 230 гривен.

Поединок завершился вничью. Один судья отдал победу КСИ – 58-57, два других поставили равные оценки – 57-57.