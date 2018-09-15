Бой Головкин – Альварес: когда начало и где смотреть

Все, что нужно знать о реванше Геннадия Головкина и Сауля Альвареса

В субботу в США пройдет боксерский поединок, который уже до своего начала получил статус бой года. В среднем весе состоится долгожданный реванш: на ринг выйдут чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO Геннадий Головкин из Казахстана и Сауль Альварес из Мексики. Интересно, что перед боем Головкин лишился пояса IBF за отказ драться с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко

Когда начало боя Головкин – Альварес? Чемпионский поединок состоится вечером в субботу 15 сентября в Лас-Вегасе. На европейской части планеты будет уже воскресное утро 16 сентября. Начало боксерского вечера запланировано на 15:00 по местному времени, а главный поединок ожидается в 20:00. В Украине будет 06:00 утра, в Казахстане – 09:00.

Где смотреть бой Головкин – Альварес? Трансляции поединка Головкин – Альварес в Украине будет на телеканале "Интер". В Казахстане бой покажет канал KAZsport (QazSport). Также бой смогут посмотреть зрители USA HBO PPV, Latin America: Canal Space, Panama RPC Channel 4, boxing-mma.

Прогноз букмекеров на бой Головкин – Альварес. У букмекеров фаворит поединка казахстанский боец. Котировка на победу Головкина составляет 1.70, на успех Сауля Альвареса – 2.50, на ничью – 23. Кроме того, букмекеры считают, что победить нокаутом шансы выше у GGG – 2.75 против 8.00 у Канело, а если победитель будет определяться по очкам, то котировки почти равные – 3.00 Головкин и 3.25 Альварес.

Головкин – Альварес: где бой и кто на разогреве. Реванш Геннадий Головкин – Сауль Альварес пройдет в американском Лас-Вегасе на знаменитой арене T-Mobile, вмещающей двадцать тысяч зрителей. Первый поединок боксеров также проходил на этой арене. И принес организаторам 27 миллионов долларов с продажи билетов.

Андеркарт поединка Головкин – Альварес:

Давид Лемье (39-4-0) – Гари О’Салливан (28-2-0)

Джейми Мунгуйя (30-0-0) – Брендон Кук (20-1-0)

Роман Гонсалес (46-2-0) – Мойзес Фуэнтес (25-5-1)

Верджил Ортис-мл (10-0-0) – Роберто Ортис (35-3-2)

Алексис Роха (11-0-0) – Карлос Ортис Сервантес (11-2-0)

Джаба Хоситашвили (3-0-0) – Лоуренс Кинг (4-0-0)

Брайан Себальо (4-0-0) – Давид Томас (6-3-1)

Первая встреча Головкина и Альвареса. В прошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Изначально второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом должен был состояться 5 мая 2018 года, однако был отменен. Причиной стал проваленный допинг-тест Альвареса. В организме Канело обнаружили запрещенный препарат кленбутерол, который мог попасть в организм спортсмена с едой. В Мексике его часто добавляют в пищу животным.