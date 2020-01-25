Бой Иван Редкач – Дэнни Гарсия: когда начало и где смотреть трансляцию

Все о поединке украинского боксера в Нью-Йорке: время начала, прогноз, расписание трансляций

25 января в Нью-Йорке состоится бой Иван Редкач – Дэнни Гарсия за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC в полусреднем весе. Во время старта боя в Украине будет раннее утро воскресенья, ориентировочно, бой начнется в 07:00 утра 26 января.

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33-летний Иван Редкач на профессиональном ринге выступает уже десять лет. За это время украинец успел провести 28 поединков: 23 победы, 4 поражения и 1 ничья. Интересно, что все свои бои Редкач проводил в США. Иван – левша, его прозвище – El Terrible (Грозный – перевод с испанского), в рейтинге боксеров полусреднего веса он занимает 40-е место и в последнее время называет себя "Киллер" (убийца – перевод с английского).

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Где смотреть бой Редкач – Гарсия:

- канал "Интер" с 04:00 до 09:00

- Матч ТВ (Россия)

- Canal+ Sport 2 (Польша)

- Sport 1 (Израиль)

- TSN 1 Канада

- Варзиш Спорт (Таджикистан)

Соперник Редкача, 31-летний американец Дэнни Гарсия, провел 37 поединков на профи-ринге: 35 побед и 2 поражения. Он многие годы владел чемпионскими поясами WBC и WBA, затем потерял их после поражения в 2017 года, и не смог вернуть в 2018, снова проиграв. В текущем рейтинге полусреднего веса занимает высокое пятое место.

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РЕДКАЧ – ГАРСИЯ: ПРОГНОЗ. Эксперты практически не сомневаются в победе американского боксера. Коэффициент на победу Дэнни Гарсии составляет всего 1.04, а вот котировка на победу Редкача внушительная – 10, на ничью еще больше – 26. Таким образом, вероятность результата боя такая: победа Гарсии 88 процентов, ничья 3 процента, победа Редкача 9 процентов.

Иван Редкач / Фото: Instagram

АРНОЛЬД ХЕГАЙ. На разогреве у Редкача бой за пояс интер-континентального чемпиона WBO во втором легчайшем весе проведет непобежденный украинский боксер Арнольд Хегай. Его соперник – также не знавший поражений американец Стефен Фултон. 27-летний Хегай на профи-ринге провел 17 боев, большую часть – в России: 16 побед и 1 ничья. В свою очередь, 25-летний Фултон все бои проводит в США, и во всех он одержал победы.

Букмекеры считают, что Арнольд Хегай сегодня впервые проиграет. Коэффициент на победу Фултона составляет всего 1.12, тогда как ставку на успех украинского боксера можно сделать с котировкой 6.50, а на ничью – 26. Таким образом, аналитики вычислили вероятность исхода этого боя: победа Фултона 82 процента, победа Хегая 14 процентов, ничья 4 процента.

Стефен Фултон и Арнольд Хегай / Фото: Instagram

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