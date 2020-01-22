Календарь бокса на 2020 год: расписание больших битв и всех боев украинцев

Украинские боксеры в 2020 году готовы устанавливать новые рекорды и восхищать фанатов. Александр Усик может побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, Василий Ломаченко – за звание "абсолюта" в легком весе, а Украина может получить новых обладателей титулов.
Календарь боев украинцев
24.01 Эдуард Скавинский – Науэль Альберто Галесси (Аргентина). Россия
25.01 Иван Редкач – Дэнни Гарсия (США). США
25.01 Арнольд Хегай – Стефен Фултон (США). США. Пояс IBO
25.01 Герман Скобенко – Кем Льюнгквист (Дания). Германия
31.01 Тарас Шелестюк – соперник не определен. США
01.02 Карен Чухаджан – Сергей Воробьев (Россия). Россия. Пояс WBO International
01.02 Святослав Свирид – Дитлев Россинг (Дания). Дания
02.02 Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес (США). Китай. Пояса WBC, WBO
08.02 Артем Далакян – Хосбер Перес (Венесуэла). Украина
28.02 Максим Продан – Микель Эспозито (Италия). Италия. Пояс IBF International
Календарь и результаты больших боев
18.01 Хейсон Росарио (Доминикана) – Джулиан Уильямс (США) – ТКО5
США, бой за титулы WBA, IBF и IBO в первом среднем весе
08.02 Гильермо Ригондо (Куба) – Либорио Солис (Венесуэла)
США, бой за титул WBA в легчайшем весе
08.02 Гэри Расселл (США) – Тогсцогт Нямбаярын (Монголия)
США, бой за титулы WBC и IBO в полулегком весе
14.02 Райан Гарсия (США) – Франциско Фонсека (Коста-Рика)
США, бой за титул WBC Silver в легком весе
22.02 Деонтей Уайлдер (США) – Тайсон Фьюри (Великобритания)
США, бой за титул WBC в супертяжелом весе
29.02 Майки Гарсия (США) – Джесси Варгас (США)
США, рейтинговый бой
07.03 Адам Ковнацки (Польша) – Роберт Хелениус (Финляндия)
США, рейтинговый бой
21.03 Майрис Бриедис (Латвия) – Юниэль Дортикос (Куба)
Латвия, бой за титулы IBF и WBC в крузервейте
Возможные бои. Пока не объявлены
28.03 Александр Усик – Дерек Чисора (Великобритания)
Великобритания, рейтинговый бой
11.04 Василий Ломаченко – Теофимо Лопес (США)
США, бой за титулы WBO, IBF, WBA в легком весе
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