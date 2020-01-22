Календарь бокса на 2020 год: расписание больших битв и всех боев украинцев

Полное расписание поединков украинских боксеров, а также список боев топовых спортсменов мира

В 2020 году Василий Ломаченко готовится стать абсолютным чемпионом в легком весе / Фото: Getty Images

Украинские боксеры в 2020 году готовы устанавливать новые рекорды и восхищать фанатов. Александр Усик может побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, Василий Ломаченко – за звание "абсолюта" в легком весе, а Украина может получить новых обладателей титулов.

Календарь боев украинцев

24.01 Эдуард Скавинский – Науэль Альберто Галесси (Аргентина). Россия

25.01 Иван Редкач – Дэнни Гарсия (США). США

25.01 Арнольд Хегай – Стефен Фултон (США). США. Пояс IBO

25.01 Герман Скобенко – Кем Льюнгквист (Дания). Германия

31.01 Тарас Шелестюк – соперник не определен. США

01.02 Карен Чухаджан – Сергей Воробьев (Россия). Россия. Пояс WBO International

01.02 Святослав Свирид – Дитлев Россинг (Дания). Дания

02.02 Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес (США). Китай. Пояса WBC, WBO

08.02 Артем Далакян – Хосбер Перес (Венесуэла). Украина

28.02 Максим Продан – Микель Эспозито (Италия). Италия. Пояс IBF International

Календарь и результаты больших боев

18.01 Хейсон Росарио (Доминикана) – Джулиан Уильямс (США) – ТКО5

США, бой за титулы WBA, IBF и IBO в первом среднем весе

08.02 Гильермо Ригондо (Куба) – Либорио Солис (Венесуэла)

США, бой за титул WBA в легчайшем весе

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08.02 Гэри Расселл (США) – Тогсцогт Нямбаярын (Монголия)

США, бой за титулы WBC и IBO в полулегком весе

14.02 Райан Гарсия (США) – Франциско Фонсека (Коста-Рика)

США, бой за титул WBC Silver в легком весе

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22.02 Деонтей Уайлдер (США) – Тайсон Фьюри (Великобритания)

США, бой за титул WBC в супертяжелом весе

29.02 Майки Гарсия (США) – Джесси Варгас (США)

США, рейтинговый бой

07.03 Адам Ковнацки (Польша) – Роберт Хелениус (Финляндия)

США, рейтинговый бой

21.03 Майрис Бриедис (Латвия) – Юниэль Дортикос (Куба)

Латвия, бой за титулы IBF и WBC в крузервейте

Возможные бои. Пока не объявлены

28.03 Александр Усик – Дерек Чисора (Великобритания)

Великобритания, рейтинговый бой

11.04 Василий Ломаченко – Теофимо Лопес (США)

США, бой за титулы WBO, IBF, WBA в легком весе

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