Бой Кроуфорд – Хан: когда начало и где смотреть

Бой за титул чемпиона мира WBO в полусреднем весе пройдет в Нью-Йорке и начнется рано утром в воскресенье

Теренс Кроуфорд и Амир Хан. Фото: AFP

20 апреля в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden состоится бой за титул чемпиона по версии WBO в полусреднем весе между непобежденным чемпионом Теренсом Кроуфордом и претендентом из Британии Амиром Ханом. 31-летний Кроуфорд считается одним из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, в профи он провел 34 поединка и во всех победил (25 раз – досрочно). Его соперник, 31-летний Амир Хан, отбоксировал 37 поединков в профессионалах и одержал 33 победы при трех поражениях.

Кроуфорд – Хан: когда начало и где смотреть. Бой по киевскому времени пройдет рано утром в воскресенье, 21 апреля. Поединок покажет канал "Интер", начало трансляции в 05:30 утра. Ожидается, что сам бой начнется примерно в 07:00 утра.

Прогноз на бой Кроуфорд – Хан. Эксперты считают американского боксера большим фаворитом боя. Так, коэффициент на его победу составляет всего 1.06, тогда как на победу Хана он равен 9, на ничью — 27. Скорее всего, поединок не продлится все отведенные для него 12 раундов, в пользу этого говорит статистика: последние пять поединков подряд Теренс Кроуфорд завершал досрочно: нокаутом, техническим нокаутом либо отказом соперника между раундами.

Напомним, что свой последний бой Теренс Кроуфорд выиграл нокаутом в последнем раунде. Кроуфорд в 12-м раунде обрушил град ударов на Хосе Бенавидеса, а рефери принял решение остановить избиение.

Цитаты боксеров перед боем:

"Амир – прекрасный боец. Все знают Хана, как очень быстрого и сильного бойца, но я уверен в своем интеллекте и чувстве времени, которые в итоге принесут мне победу. Я выйду в ринг и буду разрушать все, ведь считаю, что победа в таком бое сможет вывести меня на другой уровень. У меня есть все те же навыки, что и у соперников, которые побеждали Хана. Я буду лучшим бойцом, с которым он когда-либо сталкивался", – говорит Кроуфорд.

"Моя жена убьет меня, но я должен сказать, что победа над Кроуфордом будет для меня важнее, чем свадьба. Этот бой очень много значит для моего наследия. Это будет битва, о которой люди будут говорить на протяжении еще многих лет. Я ставлю на карту все и очень хочу победить", – заявил Хан.

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