Бой Лебедев – Уилсон: когда начало и где смотреть

В субботу, 24 ноября, в Монако состоится боксерский вечер, где одним из поединков будет бой в тяжелом весе. Чемпион "в отпуске" по версии WBA россиянин Денис Лебедев встретится с непобежденным американцем Майком Уилсоном.

Когда и где смотреть бой Лебедев – Уилсон. Поединок будет показан в прямом эфире на спутниковом телеканале "Матч! Боец". Начало трансляции 24 ноября в 21:00 по киевскому времени. Кроме того, поединок Лебедев – Уилсон будет показан на канале OSN Sports 2 HD.

39-летний Денис Лебедев провел на профессиональном ринге 33 боя и одержал 31 победу (23 раза – нокаутом). При этом сам россиянин в нокауте ни разу не был. В рейтинге занимает пятое место.

35-летний Майк Уилсон провел 19 поединков в профи и все выиграл, 8 раз – нокаутом. Он занимает 60-е место в рейтинге боксеров первого тяжелого веса. Интересно, что у Уилсона уже запланирован боя на весну 2019 года – 2 марта в США он должен выйти на ринг против соперника, который пока не определен.

Прогноз букмекеров на боя Лебедев – Уилсон. Коэффициент на победу российского боксера составляет всего 1.05, тогда как на победу его соперника можно сделать ставку с коэффициентом 10, а на ничью – 34. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится в районе 8-9 раунда досрочном победой Лебедева.

Накануне состоялось взвешивание боксеров, во время которого Денис Лебедев с трудом вложился в лимит весовой категории. Вес Лебедева составил 90,7 кг, а Уилсон завесил 89,95 кг.