Денис Лебедев с трудом вложился в лимит своей весовой категории

Российский боксер Денис Лебедев оказался тяжелее своего соперника американца Майка Уилсона на церемонии взвешивания перед боем. Вес Лебедева составил 90,7 кг, таким образом, он уложился в верхнюю границу первой тяжелой весовой категории. Соперник россиянина весит 89,95 кг. Бой между Лебедевым и Уилсоном пройдет в субботу в рамках боксерского вечера в Монако 24 ноября.

Букмекеры считают Лебедева большим фаворитом боя. Коэффициент на победу российского боксера составляет всего 1.05, тогда как на победу его соперника можно сделать ставку с коэффициентом 10, а на ничью – 34. Также букмекеры прогнозируют, что бой завершится в районе 8-9 раунда досрочном победой Лебедева.

39-летний Денис Лебедев провел на профессиональном ринге 33 боя и одержал 31 победу (23 раза – нокаутом). При этом сам россиянин в нокауте ни разу не был. В рейтинге занимает пятое место.

35-летний Майк Уилсон провел 19 поединков в профи и все выиграл, 8 раз – нокаутом. Он занимает 60-е место в рейтинге боксеров первого тяжелого веса. Интересно, что у Уилсона уже запланирован боя на весну 2019 года – 2 марта в США он должен выйти на ринг против соперника, который пока не определен.

Напомним, что в сентябре Лебедев нокаутировал Алтункая в третьем раунде. Это был первый бой россиянина за последние 14 месяцев.