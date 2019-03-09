"Бой обязательно случится": Деонтей Уайлдер обещает фанатам поединок против Энтони Джошуа

Американский боксер, владеющий поясом WBC, призвал болельщиков "ждать и молиться"

Деонтей Уайлдер. Фото: Instagram

"Бой обязательно случится": Деонтей Уайлдер обещает фанатам поединок против Энтони Джошуа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/38f/5ba/5c838f5ba13d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/38f/5ba/5c838f5ba13d7.jpg 2019-03-09T12:03:00+02:00 Бокс Американский боксер, владеющий поясом WBC, призвал болельщиков "ждать и молиться"

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о готовности провести бой с чемпионом мира по версиям IBO, IBF, WBO и WBA британцем Энтони Джошуа. Спортсмен уверил фанатов, что такой поединок обязательно случится, а также призвал их "ждать и молиться".

"Бой с Джошуа будет. Бой обязательно случится. Я не хочу, чтобы люди беспокоились о том, увидят ли они этот бой или нет. Вы увидите шоу Деонтей Уайлдер против Энтони Джошуа. Вы, ребята, просто должны продолжать ждать и молиться. Это случится, я просто хочу всех успокоить, это займет некоторое время", – приводит слова Уайлдера Thaboxingvoice.

До этого президент WBC Маурицио Сулейман заявил, что чемпион обязан встретиться на ринге с Домиником Бризилом.

Отметим, что ни Энтони Джошуа, ни Деонтей Уайлдер ни разу не проигрывали на профессиональном ринге. В активе американского боксера есть ничья с Тайсоном Фьюри. В рейтинге действующих супертяжеловесом они занимают первое и второе место соответственно. Американец Доминик Бризил, имеющий одно поражение при 20-ти победах, в рейтинге идет на девятой позиции.

В своем последнем поединке, который прошел в сентябре 2018 года, Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.

Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова о бое Поветкин – Джошуа:

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