"Бой обязательно случится": Деонтей Уайлдер обещает фанатам поединок против Энтони Джошуа
Американский боксер, владеющий поясом WBC, призвал болельщиков "ждать и молиться"
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о готовности провести бой с чемпионом мира по версиям IBO, IBF, WBO и WBA британцем Энтони Джошуа. Спортсмен уверил фанатов, что такой поединок обязательно случится, а также призвал их "ждать и молиться".
"Бой с Джошуа будет. Бой обязательно случится. Я не хочу, чтобы люди беспокоились о том, увидят ли они этот бой или нет. Вы увидите шоу Деонтей Уайлдер против Энтони Джошуа. Вы, ребята, просто должны продолжать ждать и молиться. Это случится, я просто хочу всех успокоить, это займет некоторое время", – приводит слова Уайлдера Thaboxingvoice.
До этого президент WBC Маурицио Сулейман заявил, что чемпион обязан встретиться на ринге с Домиником Бризилом.
Отметим, что ни Энтони Джошуа, ни Деонтей Уайлдер ни разу не проигрывали на профессиональном ринге. В активе американского боксера есть ничья с Тайсоном Фьюри. В рейтинге действующих супертяжеловесом они занимают первое и второе место соответственно. Американец Доминик Бризил, имеющий одно поражение при 20-ти победах, в рейтинге идет на девятой позиции.
В своем последнем поединке, который прошел в сентябре 2018 года, Энтони Джошуа нокаутировал Александра Поветкина в седьмом раунде.
Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова о бое Поветкин – Джошуа:
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