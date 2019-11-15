Бой Сергея Харитонова на Bellator 234: когда начало и где смотреть

Где смотреть бой Харитонов - Васселл и другие поединки турнира Bellator 234

Вечер боев Bellator 234 пройдет в Израиле

Вечер боев Bellator 234 состоится 15 ноября на арене Menora Mivtachim Arena в Тель-Авиве (Израиль), вмещающей около десяти тысяч зрителей. В главном поединке встретятся россиянин Сергей Харитонов и англичанин Линтон Васселл. 39-летний Харитонов провел 37 боев в ММА: 29 побед, 6 поражений и 2 поединка были признаны несостоявшимися. На счету 36-летнего Васселла 27 боев: 18 побед, 8 поражений и 1 бой признан несостоявшимся. Три последних поединка британец проиграл.

Читайте также: Пуля против 11 ударов в секунду – жуткое убийство армянского боксера в Москве

В рамках вечера боев Bellator 234 свои бои проведут также украинские бойцы Максим Ткачук, Илья Гладкий и Назарий Данилюк. Для первого это будет дебют в смешанных единоборствах. На этом же турнире состоится поединок Сидни Аутлоу: мастер борьбы будет сражаться с ветераном смешанных единоборств Роджером Хуэртой.

Bellator 234: когда начало. Бои начнутся вечером в пятницу, 15 ноября, старт – в 19:00 по киевскому времени. Главный бой ожидается в ночь на 16 ноября.

Реклама

Сергей Харитонов – Линтон Васселл расписание трансляций:

Матч ТВ

Матч Планета

Матч Боец

boxing-mma.com

Основной кард Bellator 234

Сергей Харитонов — Линтон Васселл

Роджер Уэрта — Сидни Аутло

Авив Гозали — Зака Фатуллазаде

Хайм Гозали — Артур Пронин

Остин Вандерфорд — Грачья Бозинян

Предварительный кард Bellator 234

Ольга Рубин — Шинэйд Кавана

Адам Кереш — Владимир Федин

Амир Башир — Робсон Грейси мл.

Кирил Медведовски — Ахмед Фараржа

Ника Бен Туаши — Рафаэль Аронов

Томер Маслис — Давид Малка

Артем Казарцев — Рон Бекер

Ицик Рубинов — Итай Литвин

Ноам Вольдман — Низим Росалес

Назарий Данилюк — Раз Бринг

Фади Хайядре — Густаво Вурлитцер

Элиас Мамадов — Итай Тратнер

Илья Гладкий — Шимон Смотрицки

Михаил Дулгер — Офир Лайбель

Максим Ткачук — Бен Коэн

Смотрите видео боя Рассохина – Лил на турнире WFC 15

Бой Рассохина – Лил на WWFC 15

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама