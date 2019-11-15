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Бой Сергея Харитонова на Bellator 234: когда начало и где смотреть

15 ноября, 00:46

Где смотреть бой Харитонов - Васселл и другие поединки турнира Bellator 234

Вечер боев Bellator 234 пройдет в Израиле

Вечер боев Bellator 234 пройдет в Израиле

Вечер боев Bellator 234 состоится 15 ноября на арене Menora Mivtachim Arena в Тель-Авиве (Израиль), вмещающей около десяти тысяч зрителей. В главном поединке встретятся россиянин Сергей Харитонов и англичанин Линтон Васселл. 39-летний Харитонов провел 37 боев в ММА: 29 побед, 6 поражений и 2 поединка были признаны несостоявшимися. На счету 36-летнего Васселла 27 боев: 18 побед, 8 поражений и 1 бой признан несостоявшимся. Три последних поединка британец проиграл.

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В рамках вечера боев Bellator 234 свои бои проведут также украинские бойцы Максим Ткачук, Илья Гладкий и Назарий Данилюк. Для первого это будет дебют в смешанных единоборствах. На этом же турнире состоится поединок Сидни Аутлоу: мастер борьбы будет сражаться с ветераном смешанных единоборств Роджером Хуэртой.

Bellator 234: когда начало. Бои начнутся вечером в пятницу, 15 ноября, старт – в 19:00 по киевскому времени. Главный бой ожидается в ночь на 16 ноября.

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Сергей Харитонов – Линтон Васселл расписание трансляций:

Матч ТВ
Матч Планета
Матч Боец
boxing-mma.com

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Основной кард Bellator 234

Сергей Харитонов — Линтон Васселл
Роджер Уэрта — Сидни Аутло
Авив Гозали — Зака Фатуллазаде
Хайм Гозали — Артур Пронин
Остин Вандерфорд — Грачья Бозинян

Предварительный кард Bellator 234

Ольга Рубин — Шинэйд Кавана
Адам Кереш — Владимир Федин
Амир Башир — Робсон Грейси мл.
Кирил Медведовски — Ахмед Фараржа
Ника Бен Туаши — Рафаэль Аронов
Томер Маслис — Давид Малка
Артем Казарцев — Рон Бекер
Ицик Рубинов — Итай Литвин
Ноам Вольдман — Низим Росалес
Назарий Данилюк — Раз Бринг
Фади Хайядре — Густаво Вурлитцер
Элиас Мамадов — Итай Тратнер
Илья Гладкий — Шимон Смотрицки
Михаил Дулгер — Офир Лайбель
Максим Ткачук — Бен Коэн

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где смотреть MMA боец Сергей Харитонов

Источник: Сегодня|Спорт

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