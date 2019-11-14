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Пуля против 11 ударов в секунду: жуткое убийство армянского боксера в Москве

14 ноября, 11:46

40-летнего Ашота Боляна застрелили на парковке - он был чемпионом мира по тайскому боксу

Ашот Болян

Ашот Болян / Фото: Facebook

Известного армянского спортсмена Ашота Боляна застрелили вчера, 13 ноября, на юго-западе Москвы. Тело 40-летнего Боляна обнаружили возле дома на Нахимовском проспекте. Местный житель парковал свою машину и в свете фар увидел тело мужчины. Боляна застрелили возле его автомобиля, и какое-то время он лежал мертвым на парковке.

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Видео с места убийства Ашота Боляна

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Болян достиг больших высот в тайском боксе. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

Также Ашот Болян поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот произвел 11 ударов – 8 руками и 3 ногами.

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Добавим, что в последнее время, к сожалению, все больше боксерских поединков приводят к трагическим последствиям. Как сообщалось ранее, американец, дравшийся на разогреве у Усика, умер от полученных ударов. Патрику Дэю было 27 лет.

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Источник: Championat.ru

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