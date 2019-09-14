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Бой Тайсон Фьюри – Отто Валлин: где смотреть драку непобежденных супертяжеловесов

14 сентября, 19:29

Поединок "Цыганского Короля" и не знавшего поражений шведа Валлина пройдет рано утром в воскресенье

Тайсон Фьюри и Отто Валлин

Тайсон Фьюри и Отто Валлин

Рано утром в воскресенье по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится поединок Тайсон Фьюри – Отто Валлин. Оба боксера, представители супертяжелого дивизиона, не знают поражений на профи-ринге. У Фьюри 28 побед и 1 ничья, а на счету шведского спортсмена 20 побед подряд.

Оба боксера – настоящие гиганты! Рост Фьюри 206 сантиметров, Валлина – 197. Размах рук – 216 против 198 сантиметров. Фьюри "уделал" соперника и на взвешивании, показав вес – 115, килограмм, когда Отто Уаллин оказался легче на 8 кг – 107 кг.

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Бой Фьюри – Валлин: где смотреть. в Украине поединок в прямом эфире не покажут. Бои можно смотреть на платном американском стриминговом сервисе ESPN+, а также британском "плати и смотри" канале BT Sport Box Office. Также трансляция запланирована на таких спутниковых каналах: Polsat Sport, RDS 2 (Канада), RMC Sport 1 и TSN Canada 2.

Бой в Лас-Вегасе начнется ориентировочно в 23:00 по времени Восточного побережья США. В Америке это будет еще суббота, но в Киеве – 06:00 утра воскресенья. Бой запланирован из 12 раундов, и если он продлится все отведенное для него время, то завершится в районе 07:00 утра.

Прогноз на бой Фьюри – Валлин. Эксперты называют британского боксера большим фаворитом. Коэффициент на победу Тафсона Фьюри составляет всего 1.04, тогда как на победу Отто Валлина можно сделать ставку с котировкой 11.0, а на ничью – 25.0.

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боксер где смотреть Тайсон Фьюри Отто Валлин

Источник: Сегодня|Спорт

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