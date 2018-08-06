Бой Усик – Беллью пройдет 10 ноября в Великобритании – промоутер

Сегодня, 16:09

Эдди Хирн назвал дату поединка чемпиона Всемирной боксерской суперсерии и его подопечного Тони Беллью

Александр Усик. Фото Getty
Александр Усик. Фото Getty

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик может встретится с британским супертяжеловесом Тони Беллью 10 ноября. По словам промоутера Эдди Хирна, поединок должен пройти в Великобритании, а в этот же вечер выступит еще один украинский боксер Сергей Деревянченко.

Интересно, что эксперты считают эту дату неудачной, поскольку примерно в это же время ожидается проведение боя Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри. Также 10 ноября должен пройти поединок Сергей Деревянченко – Дэниел Джекобс. По данным boxrec, этот бой состоится в США.

На данный момент Александр Усик с большим отрывом занимает первое место в рейтинге боксеров первого тяжелого веса и владеет всеми основными поясами в этой весовой категории. Тони Беллью в рейтинге боксеров супертяжелого веса занимает четвертое место после Энтони Джошуа, Деонтея Уайлдера и Александра Поветкина. Бой Усик – Беллью должен пройти в весовой категории Усика – в первом тяжелом весе.

31-летний Усик провел на профессиональном ринге 15 боев и во всем одержал победу. 35-летний Тони Беллью провел 33 поединка: 30 побед, 2 поражения и 1 ничья.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева. В свою очередь, в своем последнем поединке Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя.

Ранее мы писали, что Александр Усик написал стих об Украине. Украинский боксер прочитал собственное стихотворение о родной стране.
Александр Усик, Тони Беллью

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Источник:

boxing-mma.com

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