Бой Усик – Джошуа может пройти в апреле 2019 года

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, Энтони Джошуа рассказал, что британский боксер заинтересован провести бой с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком.

"Все заинтересованы, чтобы встретиться с Джошуа. Усик также хотел бы такого боя, а нам интересен бой с ним. Но для начала он должен победить Беллью. Для меня этот поединок является приоритетным.

Как бы то ни было, у Александра есть все для того, чтобы устроить большие бои в супертяжелом весе. Встреча с Джошуа возможна даже в апреле 2019 года. Энтони хочет этого боя, потому как ему интересно проверять себя в противостояниях с боксерами высокого уровня. Усика же он считает великолепным бойцом", – заявил Хирн.

Напомним, что 22 сентября в Лондоне Джошуа проведет бой против россиянина Александра Поветкина.

Добавим, что бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед считает, что Усик создаст проблемы Энтони Джошуа и Деонтею Уалдреру в супертяжелом весе.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а тот его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".