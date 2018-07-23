Бывший чемпион мира: "Усик обеспечит серьезные проблемы Джошуа и Уайлдеру"

Бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед поделился своими впечатлениями от победы Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии. Украинец одержал победу единогласным решением судей, не позволив ничего сделать россиянину. Хамед считает, что усику по силам посоревноваться и с топ-бойцами в супертяжелом весе.

"Сказать по правде, считаю, что Усик устроит Джошуа тот еще бой. Он может работать все двенадцать раундов и обеспечит Энтони серьезные проблемы. Да и вообще, учитывая, что он показал против Гассиева, убежден, Усик даже против Деонтея Уайлдера сможет сделать то же самое", – сказал британец.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте".

Интересно, что после боя Усик держал кулаки в ведре со льдом и говорил "Украина, спасибо!". Усик поблагодарил болельщиков за поддержку.