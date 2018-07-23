Бывший чемпион мира: "Усик обеспечит серьезные проблемы Джошуа и Уайлдеру"

23 Июля 2018, 17:31

Насим Хамед видит перспективы для украинского боксера в супертяжелом весе

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

Бывший чемпион мира в полулегком весе британец Насим Хамед поделился своими впечатлениями от победы Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской Суперсерии. Украинец одержал победу единогласным решением судей, не позволив ничего сделать россиянину. Хамед считает, что усику по силам посоревноваться и с топ-бойцами в супертяжелом весе.

"Сказать по правде, считаю, что Усик устроит Джошуа тот еще бой. Он может работать все двенадцать раундов и обеспечит Энтони серьезные проблемы. Да и вообще, учитывая, что он показал против Гассиева, убежден, Усик даже против Деонтея Уайлдера сможет сделать то же самое", – сказал британец.

Отметим, что Александр Усик заявил, что думает о переходе в супертяжелую весовую категорию, но не будет принимать это решение сразу. Он не исключил, что проведет еще несколько "денежных боев" в первом тяжелом весе.

Сразу после боя с Гасиевым Усик бросил вызов Тони Беллью, а то его сразу принял. При этом, украинец заявил, что ему не важно, в какой весовой категории будет бой – в "крузервейте" или в "хэвивейте". 

Интересно, что после боя Усик держал кулаки в ведре со льдом и говорил "Украина, спасибо!". Усик поблагодарил болельщиков за поддержку.
бокс, Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа

Вы сейчас просматриваете новость "Бывший чемпион мира: "Усик обеспечит серьезные проблемы Джошуа и Уайлдеру"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

vringe.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Усик забрал все чемпионские пояса. Фото Getty

Усик - о звании Герой Украины: "Мои возможности преувеличивают"

23 Июля, 12:31

Лучший тяжеловес мира прокомментировал инициативу Гройсмана

Бокс

Александр Усик вернулся домой после покорения Москвы: как это было

23 Июля, 11:26

Украинский боксер не рискнул брать в самолет самый ценный трофей
Загрузка...

Бокс

Завьялов (крайний слева) вместе с командой Усика. Фото Getty

Эксперт о бое Усик - Гассиев: "Атмосфера в Москве сперва была страшно напряженная"

23 Июля, 10:25

Михаил Завьялов побывал на финале Всемирной боксерской суперсерии

Бокс

Александр Усик. Фото Getty

Усик: "Я готов ехать в Англию для боя с Беллью"

22 Июля, 19:56

Украинец намерен провести бой против британского боксера в любой весовой категории

Бокс

Александр Усик и Александр Гвоздик. Фото Instagram

Гвоздик: "Усик уже все доказал в первом тяжелом весе"

22 Июля, 17:49

После победы в WBSS Усик может перейти в супертяжелый вес

Бокс

Мурат Гассиев. Фото K2

Команда Гассиева пока не рассматривает реванш с Усиком

22 Июля, 16:37

Российский боксер проиграл украинцу в финале Всемирной боксерской Суперсерии
Загрузка...