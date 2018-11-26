Британский боксер продает чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Чемпион мира по боксу по версии IBF во втором полулегком весе Ронни Кларк решил избавиться от своего пояса. Британский боксер стал чемпионом в феврале этого года, когда победил соотечественника Зелфа Барретта решением большинства судей.

И вот перед рождественскими праздниками Кларк выставил пояс на продажу в интернете. И так объяснил свои действия:

"Я не знаю, когда произойдет мой следующий бой. Мои соперники отказываются от поединка из-за травм и по другим причинам. Из-за этого у меня даже нет денег, чтобы купить сыну подарок на Рождество".

За пояс Кларк запросил 1 050 фунтов стерлингов. Кларк предлагает покупателю личную доставку и автограф на поясе, если тот пожелает.

Боксер признался, что переживает сложные времена. Три последних боя Кларка отменились из-за отказа соперников.

Всего на профессиональном ринге 33-летний Ронни Кларк провел 27 боев – 21 победа (10 нокаутом), 4 поражения и 2 ничьи.

Ранее мы писали, что Энтони Джошуа заговорил о поединке с Александром Усиком. "Это будет бой за наследие", – заявил британский чемпион.