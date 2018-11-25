Джошуа заговорил о поединке с Усиком: "Это будет бой за наследие"

Сегодня, 14:36

Британский боксер хочет сначала объединить пояса в супертяжелом весе, а затем встретиться с украинцем

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) в случае объединения всех чемпионских поясов в своей весовой категории хотел бы провести бой с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО). Об этом он сказал в интервью Sky Sports.

"Мне нужно, чтобы Уайлдер выиграл у Фьюри. Тогда у меня появится больше возможностей встретиться с ним. Люди хотят увидеть этот бой, и я думаю, что он состоится. Бой с Уайлдером просто должен состояться, ведь мы оба являемся чемпионами, и люди требуют этого боя. Я думаю, что у нас будет даже два боя, и первый из них – в Лондоне, на "Уэмбли".

И если я стану абсолютным чемпионом, то я хотел бы провести бой с Усиком, который является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Это будет бой за наследие. А потом уже будут бои с Фьюри и Уайтом", – сказал Энтони Джошуа.

Напомним, Уайлдер встретится с Фьюри 1 декабря в Лос-Анджелесе. На кону будет стоять пояс американца. Недавно Леннокс Льюис дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер – Фьюри.

Напомним, что Александр Усик остался абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. 10 ноября украинский боксер уверенно сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF, нокаутировав Тони Беллью в восьмом раунде боя в Манчестере.
бокс, Александр Усик, Энтони Джошуа

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boxingnews.com.ua

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