"Бу Бу" охотится за Деревянченко: украинец получит третий шанс стать чемпионом мира

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде, по прозвищу "Бу Бу", заявил о том, что готов сразиться с одним из лучших средневесов украинцем Сергеем Деревянченко сразу же как ситуация с мировой пандемией коронавируса урегулируется.

"Деревянченко провел отличный бой против Головкина. Решение было очень-очень близким и оно могло быть и в другую сторону. Бой Андраде – Деревянченко хорош в плане стилей. Отличный вариант для Деметриуса", – сказал промоутер чемпиона Эдди Хирн.

Сам Андраде также высказался в пользу боя с украинцем: "Я уже просил об этом бое. Если мне его дадут, я его приму. Я хочу драться только с сильнейшими боксерами в этом дивизионе".

Напомним, что Деревянченко в октябре прошлого года сразился с чемпионом IBF Геннадием Головкиным и проиграл близким судейским решением. А вот Андраде завоевал чемпионский титул WBO в результате победы над ирландцем Люком Килэром техническим нокаутом.

Ранее мы писали, что у соперника Ломаченко – проблемы с дыханием. Теофимо Лопес уехал из Нью-Йорка в Арканзас. Американец, с которым должен был драться украинец, спешно перебрался в более безопасный для себя штат.

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