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Коронавирус "выгнал" соперника Ломаченко из Нью-Йорка: у Лопеса – проблемы с дыханием

27 марта, 09:21

Богдан Юрков

Американец, с которым должен был драться украинец, спешно перебрался в более безопасный для себя штат

В США продолжается стремительное распространение коронавируса, страна уже вышла в лидеры во всем мире по официальному числу зараженных – почти 90 тыс. случаев, из которых 1,3 тыс. – летальные. Ситуация с COVID-19 заставила покинуть свой дом в Бруклине непобедимого чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса, который должен был бы провести поединок против Василия Ломаченко 30 мая. Напомним, бой Ломаченко – Лопес официально перенесен на неопределенный срок.

Из Нью-Йорка, который стал эпицентром коронавируса в США, Теофимо Лопес спешно перебрался в Джонсборо, штат Арканзас. 22-летний боксер также объясняет это проблемами с дыханием, связанными, впрочем, не с COVID-19, а с астмой, которой он страдает. Сейчас Тео и его жена Синтия живут в доме своей невестки, где Теофимо чувствует себя более комфортно.

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес

Василий Ломаченко – Теофимо Лопес / Фото: Instagram

"Прямо сейчас мы просто сидим дома, – передает слова Лопеса BoxingScene. – Мне просто нужно было уехать из Нью-Йорка. Там слишком много людей заражаются, слишком много людей с вирусом. Я не могу рисковать и заразиться, особенно из-за того, что у меня астма и все такое, это не очень хорошо для меня. Смена времен года действительно вызывает у меня не только аллергию, но и астму".

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"Мы с женой просто стараемся быть осторожными. Сидим дома и пытаемся не заболеть. Это отстой, потому что я, как спортсмен, люблю быть активным, а сейчас мы просто должны быть заперты в помещении. Мы пытаемся извлечь максимум из этого".

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

После переезда в Арканзас Теофимо Лопес думает именно здесь продолжить подготовку к поединку с Василием Ломаченко, который теперь, возможно, состоится летом или осенью.

"Мне здесь нравится, – сказал Лопес. – Тут меньше хаоса. Нет того сумасшествия, как в Нью-Йорке. Здесь все не настолько дорогое, не только удобно для меня, но и финансово лучше. Новый дом площадью 300 квадратных метров, который только строится, стоит около 400 000 долларов".

Смотрите, как Ломаченко награждали по итогам прошлого года

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США бокс Василий Ломаченко коронавирус Теофимо Лопес

Источник: isport.ua

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