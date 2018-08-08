Бывший футболист провел бой в клетке и нокаутировал соперника за 17 секунд

Сегодня, 11:41

Грег Харди раньше играл в американский футбол, а теперь бьет соперников в ринге по правилам ММА

Грег Харди
Грег Харди

Бывший игрок в американский футбол Грег Харди успешно провел уже третий поединок в смешанных единоборствах. Американец, выступавший в NFL за "Каролину" и "Даллас", нокаутировал соотечественника Тебариса Гордона на 17-й секунде в первом раунде.

Бой проходил в рамках турнира, организованного UFC для поиска талантов, которые сражаются за право получить контракт с организацией. У Харди появился контракт после первого боя еще в июне, когда он на 57-й секунде нокаутировал соотечественника Остина Лэйна. Однако пока Харди не может выступать в рамках UFC.

30-летний Грег Харди провел 75 матчей в NFL, сейчас выступает в смешанных единоборствах в супертяжелой весовой категории.


В декабре 2017 года бывший футболист выиграл второй бой по правилам ММА. Тогда Грег Харди также нокаутировал соперника в первом раунде.

Ранее в Англии состоялся поединок между Сэмюэлем Ильницки и Соломоном Роджерсом. Ильницки отправил соперника в нокаут ударом ноги в голову, однако не стал праздновать победу, поскольку опасался за жизнь соперника. Роджерс рухнул на пол и долгое время не мог подняться, заставив переживать и соперника, и рефери. Но потом оказалось, что Соломон не получил серьезных травм.
видео боя, видео нокаута, Грег Харди

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Источник:

boxing-mma.com

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