Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Тони Беллью перед боем с Усиком. Фото: Getty Images

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/52d/008/5c752d008f98a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/52d/008/5c752d008f98a.jpg 2019-02-26T14:12:02+02:00 Бокс Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим - Джошуа

Бывший чемпион в тяжелом весе Тони Беллью проанализировал ситуацию в супертяжелом весе.

"Джошуа – лучший супертяжеловес в мире. Он силен физически, быстрый и взрывной. Он – идеальный образец для подражания. Смотреть на то, откуда он пришел и чего добился, просто невероятно.

Уайлдер – худший, наименее технически одаренный чемпион в супертяжелом весе. Деонтей – худший чемпион супертяжелого веса всех времен. Не думаю, что по части техники когда-либо был худший чемпион, чем он. Он не умеет выбрасывать правильную комбинацию. Когда он бьет правой, этот удар виден за километр. И, в конечном счете, у него только один трюк, как у циркового пони. Не поймите меня неправильно, это фантастический трюк, но он всего один. Его раскусили на высшем уровне.

Фьюри же, быть может, самый эффективный супертяж, которого я когда-либо видел. Я не могу объяснить, как он может делать то, что он делает с его размерами. Он одарен. Пропорционально Тайсон – фрик, и это хорошо. Странно, что он может делать такое при его габаритах и весе. Однако Джошуа гораздо более беспощадная машина, он поймает Фьюри в бою", – цитирует Беллью Give me Sport.

Напомним, что в ноябре прошлого года Тони Беллью проиграл нокаутом Александру Усику.

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