Онлайн боя Усик – Беллью: все что нужно знать о бое года (фото, видео)

В субботу, 10 ноября, на "Манчестер Арене" состоится один из самых ожидаемых боев года в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира Александр Усик будет защищать все свои чемпионские пояса. Усик завоевал титулы в финале Всемирной боксерской суперсерии, победив по очкам Мурата Гассиева. Противостоять украинцу будет экс-чемпион мира по версии WBC Тони Беллью.

Широкую известность британец получил не после завоевания чемпионского пояса, а после того, как перешел в супертяжелый вес, где дважды нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя. Особенно был ярким первый бой – Беллью выбросил Хэя за канаты.

"Даже не знаю, что делать в том случае, если победа достанется так же просто, как в бою с Дэвидом Хэем", – подначивает соперника Тони. Но и Усику палец в рот не клади: "Как я побью Беллью в субботу? С любовью"





В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Беллью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.

Кстати, во время пресс-конференции свое слово сказал и Тони Беллью: "Я словлю монстра. Я буду бить его по лицу".

"Мне нужно стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Как только я завоюю титулы, я скажу всем спасибо за участие, завершу карьеру и отправлюсь домой", – а это уже Александр о планах на будущее.

После боя с Беллью Усик намерен подняться в супертяжелую весовую категорию, но от этой идеи его отговаривают соотечественники Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров

Букмекеры считают Усика фаворитом поединка. Коэффициент на победу украинского боксера равен 1.13, тогда как на победу Белью можно сделать ставку с коэффициентом 6.50, а на ничью – 26.

За сутки до боя прошла церемония взвешивания.













Беллью оказался немного тяжелее Усика. Весы под британцем показали 90,26 кг.

Вес украинца составил 89,81 кг.

После этого боксеры посмотрели друг другу в глаза. Кстати, Усик появился на публике с шарфом "Манчестер Сити". Как рассказал позже промоутер украинца Александр Красюк, так Усик поддерживает своего друга полузащитника "горожан" Александра Зинченко. Футболист будет воочию наблюдать за поединком с Беллью.

И под конец церемонии Усик покрасовался перед фанами с украинским флагом.

Кстати, уже в Манчестере выяснилось, что Усик будет защищать еще один чемпионский пояс. Перед боем украинцу был вручен пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.

Весь список поединков вечера бокса в Манчестере 10 ноября:

Александрос Картозия (6-1-0) – ТВА

Дмитрий Митрофанов (2-0-0) – Джино Кантерс (5-2-0)

Сэм Хайд (13-0-1) – Ричард Риакпоре (7-0-0)

Дэвид Аллен (15-4-2) – Ариель Эстебан Бракамонте (8-1-0)

Джош Келли (7-0-0) – Вальтер Фабиан Кастильо (13-2-0)

Рики Бернс (42-7-1) – Скотт Кардл (23-2-1)

Энтони Кролла (33-6-3) – Дауд Йордан (38-3-0)

Александр Усик (15-0-0) – Тони Беллью (30-2-1)



