Чемпион без трусов: Нурмагомедов полностью разделся на завешивании перед защитой титула UFC

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

В субботу в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном поединке бойцовского шоу чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет защиту своего пояса против американца Дастина Порье.

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Накануне состоялась традиционная процедура взвешивания. Чтобы уложиться в требуемые 70,3 кг Нурмагомедову пришлось полностью раздеться. Интересно, что еще во вторник Хабиб весил 76 кг. А две недели назад – порядка 78 кг.

Напомним, что за свою карьеру Хабиб Нурмагомедов провел 27 поединков и во всех одержал победы. Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях.

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Этот бой также станет для Нурмагомедова первым после отбытия девятимесячной дисквалификации, наложенной Атлетической комиссией штата Невада по итогам беспорядков, происшедшие 6 октября 2018 года после победного поединка в США с Конором Макгрегором за чемпионский пояс UFC.

Аналитики считают Нурмагомедова фаворитом поединка. Так, коэффициент на победу российского бойца составляет 1.28, тогда как ставку на победу Пуарье можно сделать с коэффициентом 4.10. Таким образом, вероятность победы Хабиба Нурмагомедова в поединке 7 сентября оценивается в 76 процентов.

Список андеркарта боя Нурмагомедов – Порье:

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Эдсон Барбоза (20-7) – Пол Фелдер (16-4)

Ислам Махачев (17-1) – Дэйви Рамос (10-2)

Кертис Блейдс (11-2) – Шамиль Абдурахимов (20-4)

Майрбек Тайсумов (27-5) – Диего Феррейра (15-2)

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