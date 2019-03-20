Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула

О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил в соцсетях

Ти Джей Диллашоу. Фото: Instagram

Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/26f/840/5c926f8406413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/26f/840/5c926f8406413.jpg 2019-03-20T18:51:23+02:00 Бокс О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил в соцсетях

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу добровольно отказался от титула после того, как сдал положительный допинг-тест. О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил на своей странице в Instagram.

"Я хочу первым сообщить, что антидопинговое агентство США и атлетическая комиссия штата Нью-Йорк проинформировали меня о положительной допинг-пробе. Я и моя команда постараемся как можно скорее разобраться, как это случилось. Из уважения к соперникам я сообщил UFC, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула на время разбирательства по этому вопросу. Заранее благодарю всех вас за поддержку", – написал Диллашоу.

Диллашоу завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в ноябре 2017 года, победив американца Коди Гарбрандта. В августе 2018 года он защитил звание, нокаутировав того же Гарбрандта. В январе в Нью-Йорке Диллашоу проиграл техническим нокаутом своему соотечественнику Генри Сехудо в бою за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Ранее мы писали, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски. Боец смешанных единоборств также сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: boxing-mma.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.