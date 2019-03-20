Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула
О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил в соцсетях
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу добровольно отказался от титула после того, как сдал положительный допинг-тест. О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил на своей странице в Instagram.
"Я хочу первым сообщить, что антидопинговое агентство США и атлетическая комиссия штата Нью-Йорк проинформировали меня о положительной допинг-пробе. Я и моя команда постараемся как можно скорее разобраться, как это случилось. Из уважения к соперникам я сообщил UFC, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула на время разбирательства по этому вопросу. Заранее благодарю всех вас за поддержку", – написал Диллашоу.
Диллашоу завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в ноябре 2017 года, победив американца Коди Гарбрандта. В августе 2018 года он защитил звание, нокаутировав того же Гарбрандта. В январе в Нью-Йорке Диллашоу проиграл техническим нокаутом своему соотечественнику Генри Сехудо в бою за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
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