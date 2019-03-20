Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула

Сегодня, 18:51

О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил в соцсетях

Ти Джей Диллашоу
Ти Джей Диллашоу. Фото: Instagram
Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/26f/840/5c926f8406413.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/26f/840/5c926f8406413.jpg Бокс О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил в соцсетях

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу добровольно отказался от титула после того, как сдал положительный допинг-тест. О результатах допинг-теста и своем решении 33-летний американский боец сообщил на своей странице в Instagram.

"Я хочу первым сообщить, что антидопинговое агентство США и атлетическая комиссия штата Нью-Йорк проинформировали меня о положительной допинг-пробе. Я и моя команда постараемся как можно скорее разобраться, как это случилось. Из уважения к соперникам я сообщил UFC, что добровольно отказываюсь от чемпионского титула на время разбирательства по этому вопросу. Заранее благодарю всех вас за поддержку", – написал Диллашоу.

Диллашоу завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в ноябре 2017 года, победив американца Коди Гарбрандта. В августе 2018 года он защитил звание, нокаутировав того же Гарбрандта. В январе в Нью-Йорке Диллашоу проиграл техническим нокаутом своему соотечественнику Генри Сехудо в бою за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Ранее мы писали, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски. Боец смешанных единоборств также сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег допинг, UFC

Вы сейчас просматриваете новость " Чемпион UFC попался на допинге и отказался от титула". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Врач-нарколог рассказал, как спасали Юлию Началову

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Идеальный вес женщины (таблица)

"Будете в Гааге с Путиным:" Украинец дал отпор пропагандистам РФ

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Королева российского шансона лишилась бизнеса

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины
Загрузка...

Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском

Сегодня, 13:19

Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео

Вчера, 22:56

Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

Девушка-двойник Тины Кароль сделает отцом футболиста сборной Украины

Вчера, 17:43

Интересное положение очаровательной супруги полузащитника "Ференцвароша" засветил его агент

Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри"

18 марта, 14:06

Владимир, которому пообещали миллиард, уже возобновил тренировки в Конча-Заспе

Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку

18 марта, 11:56

Президент "Динамо" признал, что команда опозорилась с "Челси", но дает тренеру еще время поработать

Скончался известный украинский актер

Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)