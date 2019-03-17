Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски

Боец смешанных единоборств сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ

Конор в раздевалке "Бостона". Фото: Instagram

Конор Макгрегор принес хоккеистам "Бостона" три ящика виски //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e62/c42/5c8e62c427d87.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e62/c42/5c8e62c427d87.jpg 2019-03-17T17:08:13+02:00 Хоккей Боец смешанных единоборств сделал символическое вбрасывание перед игрой НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Бостон Брюинз" победил "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме со счетом – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, "Брюинз" прервали серию из трех поражений.

После игры экс-чемпион UFC Конор Макгрегор принес в раздевалку "медведей" три ящика виски. Перед матчем ирландский боец провел символическое вбрасывание. Макрегор был приглашен на игру в рамках вечера ирландского наследия, проводившегося перед Днем святого Патрика, который отмечается 17 марта.

Победной шайбой в овертайме отметился форвард хозяев Брэд Маршан. После гола канадский форвард спародировал походку Конора Макгрегора.

Как сообщалось ранее, в чемпионате АХЛ был забит невероятный гол вопреки законам физики. Шайба от борта попала в штангу и влетела в ворота.

Мы также писали, что хоккейные площадки сделают меньше на чемпионатах мира и Олимпиадах. Глава международной федерации Рене Фазель сообщил, что IIHF склоняется к проведению хоккейного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине и чемпионата мира того же года на площадках размера, который используется в США и Канаде (60х26 м). В настоящий момент соревнования IIHF проходят на ледовых площадках размером 60х30 м.

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