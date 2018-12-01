Чемпионский бой Гвоздик – Стивенсон: когда начало и где смотреть

Поединок пройдет в Канаде и начнется глубокой ночью с субботы на воскресенье, смотреть бой можно на эфирном и спутниковых каналах

Бой Александр Гвоздик – Адонис Стивенсон за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе состоится в ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени. Мы проводим онлайн боя Гвоздик – Стивенсон: следите за обновлениями и вы ничего не пропустите. Вечер бокса в канадском Квебеке начнется в 17:00 по местному времени (00:00 по Киеву). Главный бой вечера запланирован на 20:00 – в Киеве в этот момент будет 03:00 ночи 2 декабря. Раннее начало по канадскому времени связано с поединком Фьюри – Уайлдер, который также состоится в ночь на воскресенье. Чтобы бои не пересекались по времени, поединок Гвоздика и Стивенсона начнется раньше (по Киеву – глубокой ночью).

Смотреть бой Гвоздик – Стивенсон в прямом эфире можно на канале "Интер". Также поединок покажут на спутниковых каналах "Матч ТВ" и "Матч Боец". В Америке бой показывает канал Showtime.

Гвоздик – Стивенсон: прогноз букмекеров. Эксперты считают украинца фаворитом боя. Коэффициент на победу Гвоздика равен 1.50, тогда как на победу Стивенсона можно сделать ставку с коэффициентом 2.75, а на ничью – 25. Интересно, что наиболее вероятным исходом букмекеры считают победу Гвоздика в 4-6 раундах.

Отметим, что если Александр Гвоздик победит, то станет четвертым украинцем, владеющим чемпионским поясом в профессионалах. На данный момент наши чемпионы: Василий Ломаченко, Александр Усик и Артем Далакян.