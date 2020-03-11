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Дату боя Усик – Чисора подтвердили официально и тут же выпустили крутой промо-ролик

11 марта, 21:24

Александр Трикиша

Украинский боксер наконец-то узнал дату следующего боя

Дата боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально объявлена. Бывший абсолютный чемпион в крузервейте встретится с экс-соперником Виталия Кличко 23 мая на арене О2 в Лондоне. Об этом сообщает Sky Sports в своем Twitter.

Свой предыдущий бой Усик провел в октябре прошлого года в США, где победил нокаутом Чазза Уизерспуна. Изначально его соперником должен был быть нидерландец Тайрон Спонг, но за неделю до боя он провалил допинг-тест и ему экстренно пришлось искать замену.

Чисора в предыдущий раз выходил на ринг так же в октябре. Тогда он в Лондоне досрочно победил Дэвида Прайса. Всего на счету 36-летнего боксера 32 победы (23 – нокаутом) и девять поражений на профи ринге.

Изначально для вечера бокса с участием Усика и Чисоры у организаторов было две даты – 28 марта или 11 апреля, но украинскому супертяжу не позволило здоровье. "Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы", – заявил в середине февраля Хирн.

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Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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