Бой Усика с Чисорой перенесен: украинскому супертяжу не позволяет здоровье

Дерек Чисора и Александр Усик / Фото: Twitter

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Второй поединок украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) отложен до мая. Ожидалось, что бойцы встретятся в конце марта – начале апреля, но крымчанину мешает травма. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн. Кстати, наканунеУсик написал очередной стих – он ответил участнику АТО.

"Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы", – цитирует Хирна ringpolska.pl.

А буквально в пятницу бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик показал, как готовится к своему второму поединку в королевском дивизионе. Александр отрабатывал комбинации перед зеркалом, а затем имитировал бой с тенью.

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Ранее сопромоутер украинца Эдди Хирн сообщил, что переговоры о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой практически завершены. Изначально для вечера бокса с участием Усика и Чисоры у организаторов было две даты – 28 марта или 11 апреля, но, как мы уже сообщали, бой Усика и Чисоры пройдет позже, чем планировали.

"Похоже, что к бою Усика против Чисоры почти все готово. Это произойдет на несколько недель позже, чем предполагалось. Также согласованы условия для боя Диллиана Уайта и Александра Поветкина. Нужно только найти место для боя", – цитирует Хирна SkySport.

Напомним, что 33-летний Усик являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. На счету украинца 17 побед в 17 боях.

Смотрите, как полиция остановила Усика в Киеве:

Видео: Instagram

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