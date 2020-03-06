"Давай с тобой увидимся, чая попьем": Усик ответил хэйтеру в прямом эфире

Украинский боксер Александр Усик провел прямой эфир в Instagram, где ответил на вопросы подписчиков, пообщался о жизни и неожиданно отреагировал на оскорбления со стороны одного из пользователей. Ранее мы писали, что Ломаченко и Усик узнали свои места в главном рейтинге мирового бокса.

"Есть определенные люди, с которыми хочу поговорить. Я к вам даже лучше отношусь, чем к тем, которые ничего не говорят. Те, которые обзываются, говорят всякие глупости, показывают жесты, вот ты знаешь, о ком я говорю, ты знаешь меня и видишь. Ты заходишь ко мне на страницу, смотришь то, что я делаю, и присылаешь какие-то штучки мне совсем не правильного характера. Так вот, знай, дружище, что меня это вообще никак не задевает и не цепляет, а ты вот сидишь сейчас, смотришь, как я про тебя говорю, и думаешь: "Блин…". А, может, и не думаешь. Мне, кстати, вообще без разницы. Да, если ты такие глупости делаешь, то ты не думаешь.

Просто будь счастлив, серьезно. Если ты сейчас где-то сидишь в комнате, просто подойди к зеркалу и посмотри на себя и задай себе вопрос, кто ты такой и что ты в жизни делаешь, как ты живешь. Потом напиши мне, что ты там увидел. Давай с тобой увидимся, чая попьем. Я даже тебе заплачу за этот чай. Просто поговорим с тобой", – сказал Усик.