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Дениса Беринчика хлестали банными вениками, а он не смог нокаутировать 37-летнего японца

Сегодня, 23:49

Украинский боксер легкого веса снова удивил своим выходом в ринг, но не смог нокаутировать 37-летнего японца

Денис Беринчик победил по очкам
Денис Беринчик победил по очкам.

В Киеве завершился вечер бокса, в главном поединке которого встретились украинец Денис Беринчик и японец Нихито Аракава. Для нашего боксера это была первая защита титула WBO International, и он провел ее успешно. Бой продлился все отведенные для него 12 раундов и завершился победой Беринчика по очкам.

Уже в первом раунде Аракава побывал на настиле ринга, но рефери не отсчитал нокдаун: японец просто поскользнулся. 37-летний японский боксер не отбывал номер: он неплохо двигался в ринге в первой половине боя, проводил свои атаки и какое-то время даже удерживал центр ринга. Сидевший в первом ряду Александр Усик то и дело призывал Дениса проявлять больше активности: "Не стой на месте", "Двигайся, Дэн!", "Ноги волка кормят!".

В девятом раунде у Аракавы открылось рассечение, кроме того, рефери снял с японского боксера одно очко за удержание соперника рукой. В итоге бой продлился все 12 раундов с большим преимуществом украинского боксера. Оценки судей: 120:107, 118:109, 120:107.

Одной из главных интриг вечера бокса во Дворце спорта был способ выхода Беринчика в ринг. Украинский боксер традиционно удивляет публику экстравагантным выходном. Не стал исключением и этот поединок: Беринчика вынесли в зал на столе, имитирующем нахождение в бане. Помощники "хлестали" Беринчика банными вениками, затем он встал со стола, залез в "бочку", а уже оттуда вышел в ринг.

Таким образом, 30-летний Денис Беринчик одержал 11-ю подряд победу на профессиональном ринге. Он продвигается в рейтинге WBO, где полноценный чемпионский титул в этой весовой категории удерживает Василия Ломаченко.

На поединке в Киеве присутствовали два действующих чемпиона мира и один бывший: Александр Усик, Александр Гвоздик и Виталий Кличко.

Напомним, что жена Дениса Беринчика Лиана призывала поддержать украинского боксера во Дворце спорта или у экранов телевизоров. "Что там ваши дебаты, давайте лучше посмотрим нормальные пацанские бои", – написала супруга боксера в Instagram.

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Тег украинские боксеры, бой, Денис Беринчик

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Сегодня|Спорт

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