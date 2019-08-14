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Деревянченко – Головкин: названа предварительная дата и место боя

Сегодня, 10:55

Поединок планируется осенью

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

Казахстанский боксер Генадий Головкин (39-1-1, 35 КО) полностью согласовал контракт на бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО).Поединок между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным за титул чемпиона мира в среднем весе может состояться осенью.

На данный момент ориентировочной датой титульного поединка является суббота, 5 октября. Промоутер украинского боксера Лу Дибелла заявил, что сделка относительно боя в ближайшее время будет заключена и о переходе объявят официально. Ожидаемое место проведения поединка – легендарная арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

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Напомним, что мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом Международной боксерской федерации (IBF), не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

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Между тем сегодня стало известно, что распроданы все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Смотрите, как Кэмпбелл готовится к бою с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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бокс Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источник: vringe.com

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