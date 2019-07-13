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Девушка-боец UFC прошла взвешивание полностью голой: ее трясло от изнеможения

13 июля, 16:59

На турнире UFC Fight Night 155 в США поединок с участием Аспен Лэдд будет главным событием вечера, но за сутки до боя на девушку было жалко смотреть

Аспен Лэдд уложилась в лимит категории до 61 кг
Аспен Лэдд уложилась в лимит категории до 61 кг.

В ночь с субботы на воскресенье по европейскому времени в Сакраменто (США) пройдет турнир UFC Fight Night 155, и впервые за последний год в главном поединке вечера будут драться девушки. Накануне все участники турнира проходили стандартную процедуру взвешивания.

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Участник главного боя вечера UFC Fight Night 155 Аспен Лэдд уложилась в лимит категории до 61 кг, но во время взвешивания на нее было жалко смотреть. Девушка становилась на весы полностью обнаженной, для этого две помощницы держали специальную "шторку". Аспен трясло, ее лицо исказила гримаса. После взвешивания она оделась, попила воды и на несколько секунд встала перед фотографами для традиционной съемки в боевой стойке: при этом ее все еще трясло. Видимо, такие действие на организм оказала слишком быстрая сгонка веса.

"Сейчас уже я чувствую себя фантастически. Я имею в виду, что взвешивание это всегда тяжело, но в этот раз это было особенно сложно. Все же я смогла уложиться в лимит своей весовой категории. Теперь я чувствую себя прекрасно и готова в завтрашнем поединке продемонстрировать лучшие свои качества", – сказала Лэдд после взвешивания.

Лэдд подписала контракт с UFC в 22 года, начав заниматься ММА в 15 лет. Аспен ни разу не проигрывала в профессионалах, провела уже восемь боев, шесть из них закончив досрочно.

Сегодня она будет драться с Жермейн Де Рандами, которая занимает первую строчку рейтинга легчайшего дивизиона. В случае победы 24-летняя Лэдд получит возможность стать самой молодой девушкой-чемпионкой в истории UFC. Пояс ее дивизиона принадлежит сейчас Аманде Нуньес.

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Тег голая, UFC, взвешивание, боец , женский MMA

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Источник:

boxing-mma.com

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