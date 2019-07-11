Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира: 34 атлета попали в список Forbes

В список ТОП-100 самых зарабатывающих знаменитостей попали 34 спортсмена, при этом в рейтинге – ни одной спортсменки

Лео Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен. Фото: AFP

Издание Forbes опубликовало список ТОП-100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Самой богатой селебрити признана американская певица Тэйлор Свифт, которая за год заработала 185 миллионоа долларов. Второе место у модели из США Кайли Дженнер (171 млн), третье – у американского рэпера и продюсера Канье Уэста (150 млн).

В рейтинг ТОП-100 попали 34 спортсмена, но ни одной женщины-атлета. По видам спорта наибольшее представительство у баскетбола и американского футбола.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял четвертое место в списке. Доход 32-летнего футболиста с июня 2018 года по июнь 2019-го оценили в 127 миллионов долларов. Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в списке. В десятку вошли еще три представителя мира спорта. Это Криштиану Роналду (6-е место, $109 млн в год), Неймар (7, $105 млн) и боксер Сауль Альварес из Мексики (10, $94 млн).

Криштиану Роналду за месяц набрал пять миллионов новых подписчиков в Instagram

Спортсмены в списке ТОП-100 высокооплачиваемых селебрити (млн. долларов):

4. Лео Месси (футбол) – 127

6. Криштиану Роналду (футбол) – 109

7. Неймар (футбол) – 105

10. Сауль Альварес (бокс) – 94

11. Роджер Федерер (теннис) – 93,4

14. Рассел Уилсон (американский футбол) – 89,5

16. Аарон Роджерс (американский футбол) – 89,3

17. Леброн Джеймс (баскетбол) – 89

23. Стефен Карри (баскетбол) – 79,8

32. Кевин Дюрант (баскетбол) – 65,4

34. Тайгер Вудс (гольф) – 63,9

48. Бен Ротлисбергер (американский футбол) – 55,5

49. Льюис Хємилтон (формула-1) – 55

49. Энтони Джошуа (бокс) – 55

49. Халиль Мак (американский футбол) – 55

52. Расселл Уэстбрук (баскетбол) – 53,7

55. Новак Джокович (теннис) – 50,6

55. Майк Траут (бейсбол) – 50,6

61. Фил Микельсон (гольф) – 48,4

64. Джеймс Харден (баскетбол) – 47,7

65. Конор Макгрегор (ММА) – 47

66. Демаркус Лоуренс (американский футбол) – 46,9

70. Брайс Харпер (бейсбол) – 44,5

72. Крис Пол (баскетбол) – 43,8

74. Кайри Ирвинг (баскетбол) – 43,3

75. Яннис Адетокунбо (баскетбол) – 43,2

79. Дрю Брис (американский футбол) – 42,4

81. Аарон Дональд (американский футбол) – 41,4

82. Дамиан Лиллард (баскетбол) – 41,1

86. Себастьян Феттель (формула-1) – 40,3

91. Блэйк Гриффин (баскетбол) – 39,1

92. Рори Макилрой (гольф) – 39

94. Пол Джордж (баскетбол) – 38,6

98. Брандин Кукс (американский футбол) – 38

Рейтинг ТОП- украинских спортсменов в Instagram

Смотрите видео, как Лео Месси забивает за "Барселону" в Лиге чемпионов:

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