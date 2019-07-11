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Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира: 34 атлета попали в список Forbes

11 июля, 11:05

В список ТОП-100 самых зарабатывающих знаменитостей попали 34 спортсмена, при этом в рейтинге – ни одной спортсменки

Лео Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен
Лео Месси - самый высокооплачиваемый спортсмен. Фото: AFP

Издание Forbes опубликовало список ТОП-100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Самой богатой селебрити признана американская певица Тэйлор Свифт, которая за год заработала 185 миллионоа долларов. Второе место у модели из США Кайли Дженнер (171 млн), третье – у американского рэпера и продюсера Канье Уэста (150 млн).

В рейтинг ТОП-100 попали 34 спортсмена, но ни одной женщины-атлета. По видам спорта наибольшее представительство у баскетбола и американского футбола.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял четвертое место в списке. Доход 32-летнего футболиста с июня 2018 года по июнь 2019-го оценили в 127 миллионов долларов. Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом в списке. В десятку вошли еще три представителя мира спорта. Это Криштиану Роналду (6-е место, $109 млн в год), Неймар (7, $105 млн) и боксер Сауль Альварес из Мексики (10, $94 млн).

Криштиану Роналду за месяц набрал пять миллионов новых подписчиков в Instagram


Спортсмены в списке ТОП-100 высокооплачиваемых селебрити (млн. долларов):

4. Лео Месси (футбол) – 127
6. Криштиану Роналду (футбол) – 109
7. Неймар (футбол) – 105
10. Сауль Альварес (бокс) – 94
11. Роджер Федерер (теннис) – 93,4
14. Рассел Уилсон (американский футбол) – 89,5
16. Аарон Роджерс (американский футбол) – 89,3
17. Леброн Джеймс (баскетбол) – 89
23. Стефен Карри (баскетбол) – 79,8
32. Кевин Дюрант (баскетбол) – 65,4
34. Тайгер Вудс (гольф) – 63,9
48. Бен Ротлисбергер (американский футбол) – 55,5
49. Льюис Хємилтон (формула-1) – 55
49. Энтони Джошуа (бокс) – 55
49. Халиль Мак (американский футбол) – 55
52. Расселл Уэстбрук (баскетбол) – 53,7
55. Новак Джокович (теннис) – 50,6
55. Майк Траут (бейсбол) – 50,6
61. Фил Микельсон (гольф) – 48,4
64. Джеймс Харден (баскетбол) – 47,7
65. Конор Макгрегор (ММА) – 47
66. Демаркус Лоуренс (американский футбол) – 46,9
70. Брайс Харпер (бейсбол) – 44,5
72. Крис Пол (баскетбол) – 43,8
74. Кайри Ирвинг (баскетбол) – 43,3
75. Яннис Адетокунбо (баскетбол) – 43,2
79. Дрю Брис (американский футбол) – 42,4
81. Аарон Дональд (американский футбол) – 41,4
82. Дамиан Лиллард (баскетбол) – 41,1
86. Себастьян Феттель (формула-1) – 40,3
91. Блэйк Гриффин (баскетбол) – 39,1
92. Рори Макилрой (гольф) – 39
94. Пол Джордж (баскетбол) – 38,6
98. Брандин Кукс (американский футбол) – 38

Рейтинг ТОП- украинских спортсменов в Instagram

Смотрите видео, как Лео Месси забивает за "Барселону" в Лиге чемпионов:

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Тег Криштиану Роналду, спортсмены, Неймар, Лионель Месси, Роджер Федерер, Сауль Альварес

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Сегодня|Спорт

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