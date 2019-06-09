Динамит по дуге в стиле Рокки: уникальный ракурс нокаута в бою Головкин – Роллс

Прежде чем "отключить" канадца, Головкин применил сумасшедший по силе и коварности прием

Головкин нокаутировал Роллса. Фото: AFP

В сети появилось видео эффектного нокаута в исполнении Геннадия Головкина в бою со Стивом Роллсом, сделанное в невероятном ракурсе. Оно показывает всю убийственную мощь знаменитого казахстанского боксера. Прежде чем потрясти канадца нокаутирующим левым хуком в висок, GGG нанес по голове Роллсу один из самых коварных ударов в мире бокса – оверхенд, представляющий собой смесь дуговой траектории хука с позицией нанесения кросса. В отличие от правого кросса, идущего параллельно земле, оверхенд наносится по верховой дуге над руками соперника в голову, обрушиваясь на него под чрезвычайно неудобным углом. Оверхенд состоит на вооружении, обычно, у низкорослых боксеров, позволяя им донести "динамит" своих перчаток до более габаритных соперников. В частности, мастером приема, который применил Головкин в бою с Роллсом, был легендарный Рокки Марчиано.

Как сообщалось ранее, Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке. Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента. Отметим, что это был первый бой Геннадия за 9 месяцев после того, как он судейским решением проиграл Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО) и потерял все свои титулы.

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