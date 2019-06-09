Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Динамит по дуге в стиле Рокки: уникальный ракурс нокаута в бою Головкин – Роллс

9 июня, 11:10

Прежде чем "отключить" канадца, Головкин применил сумасшедший по силе и коварности прием

Головкин нокаутировал Роллса
Головкин нокаутировал Роллса. Фото: AFP

В сети появилось видео эффектного нокаута в исполнении Геннадия Головкина в бою со Стивом Роллсом, сделанное в невероятном ракурсе. Оно показывает всю убийственную мощь знаменитого казахстанского боксера. Прежде чем потрясти канадца нокаутирующим левым хуком в висок, GGG нанес по голове Роллсу один из самых коварных ударов в мире бокса – оверхенд, представляющий собой смесь дуговой траектории хука с позицией нанесения кросса. В отличие от правого кросса, идущего параллельно земле, оверхенд наносится по верховой дуге над руками соперника в голову, обрушиваясь на него под чрезвычайно неудобным углом. Оверхенд состоит на вооружении, обычно, у низкорослых боксеров, позволяя им донести "динамит" своих перчаток до более габаритных соперников. В частности, мастером приема, который применил Головкин в бою с Роллсом, был легендарный Рокки Марчиано.

Как сообщалось ранее, Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке. Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента. Отметим, что это был первый бой Геннадия за 9 месяцев после того, как он судейским решением проиграл Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО) и потерял все свои титулы.

Также мы писали, что Малиновский перебил доминиканца Мору. Не знающий поражений украинец не смог выиграть нокаутом, но все судьи по окончании боя в Бильбао отдали Олегу победу по очкам.

Как Василий Ломаченко в своем последнем бою уничтожил Энтони Кроллу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, нокаут, Геннадий Головкин

Вы сейчас просматриваете новость " Динамит по дуге в стиле Рокки: уникальный ракурс нокаута в бою Головкин – Роллс". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика

Вчера, 17:07

"Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту

"Усик готов отдать все пояса. Зачем они ему нужны?": промоутер – о будущем украинского боксера

5 июня, 18:09

WBC советовался с командой Усика, прежде чем лишать его чемпионского титула

Польза и вред зеленого лука

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Чем же отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

В Украине жестко осадили сенатора-"историка" из РФ

Они исполнили самый трогательный номер на «Евровидении»

Основатель Huawei назвал столкновение с США «неизбежным»

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

В России отреагировали на непризнание США аннексии Крыма

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Суперсерия в супертяжах: Александр Усик извучил свою сокровенную мечту

Вчера, 20:06

Знаменитый боксер хотел бы стать абсолютным чемпионом по той же схеме, что принесла ему славу в крузервейте

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь