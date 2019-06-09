Камбек после травмы: украинец Малиновский перебил доминиканца Мору

Украинец не смог выиграть нокаутом, но все судьи по окончании боя в Бильбао отдали Олегу победу по очкам

Украинский полулегковес Олег Малиновский (24-0, 7 КО) сохранил статус непобедимого, одолев в ночь на воскресенье 36-летнего доминиканского ветерана Алекса Мору (10-12-6, 4 КО). Поединок, состоявшийся на Bilbao Arena в Испании, продлился всю дистанцию – 8 раундов. Несмотря на преимущество в ринге, 31-летний Малиновский не смог выиграть нокаутом. Но по итогам восьми раундов все судьи единогласно отдали победу украинцу.

Напомним, свой предыдущий поединок Олег Малиновский провел 23 июня 2018 года, победив в Киеве колумбийца Уоллингтона Оробио (19-4, 16 КО). После этого почти что год украинец не выходил в ринг, причиной чему была травма. Во время одного из спаррингов Малиновский получил повреждение нескольких ребер и после обследования врачей был дан запрет на продолжение подготовки.

Как сообщалось ранее, Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке. Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента. Отметим, что это был первый бой Геннадия за 9 месяцев после того, как он судейским решением проиграл Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО) и потерял все свои титулы.

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