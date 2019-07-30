Чемпион мира по версии WBO угодил в очередной скандал - Ковалев разошелся в самолете

Сергей Ковалев / Фото: AFP

Довел до слез: российского боксера сняли с рейса за то, что швырялся в девушку деньгами https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80 2019-07-30T09:29:00+03:00 Бокс Чемпион мира по версии WBO угодил в очередной скандал - Ковалев разошелся в самолете

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) стал фигурантом скандала в самолете, который совершал рейс из Форт-Лодердейла в Лос-Анджелес. Как сообщает The Athletic, перед взлетом одна из пассажирок пожаловалась персоналу авиакомпании на Ковалева, сидевшего рядом. По ее словам, сначала попутчик схватил ее за руку и поцеловал, а затем начал метаться в нее деньгами. Со слезами на глазах женщина заявила, что не чувствует себя в безопасности, из-за чего Ковалева сняли с рейса.

Это не первый скандал Ковалева с представительницами противоположного пола. В январе этого года бывшая девушка россиянина обвинила его в избиении, но не смогла добиться привлечения его к ответственности.

Позже стало известно, что Ковалев приставал к другой девушке на вечеринке. После того американская актриса Джейми Фронтц отказала ему, Сергей и его друг последовали за ней к ее дому. Именно там произошло предполагаемое нападение. Вскоре после случившегося россиянин был арестован, но освобожден под залог в размере 50 тысяч долларов.

"Ковалев все отрицает. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы?", – заявила Джейми Фронтс, подав на россиянина иск на 8 миллионов долларов

Напомним, что в следующем бою Ковалев встретится с Энтони Ярдом (18-0, 17 КО), после чего может провести бой с Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО). На счету 35-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения и одна ничья. В феврале россиянин победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона WBO.

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