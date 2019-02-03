Сергей Ковалев выиграл бой-реванш у Альвареса и снова стал чемпионом мира
Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой российского боксера по очкам
Российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над колумбийцем Элейдером Альваресом и вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Двенадцатираундовый поединок, проходивший в городке Фриско (штат Техас, США), завершился победой Ковалева единогласным решением судей. Счет судейских записок – 120:108, 116:112, 116:112. Этот бой стал реваншем: в первом поединке, который прошел летом 2018 года, Сергей Ковалев вел по очкам, но проиграл нокаутом в седьмом раунде.
На счету 35-летнего Сергей Ковалева стало 33 победы (28 – нокаутом), три поражения и одна ничья на профессиональном ринге. 34-летний Альварес, одержавший 24 победы (12 – нокаутом), проиграл первый бой в карьере.
Статистика боя Ковалев – Альварес показывает, что российский боксер полностью перебоксировал своего соперника. Так, Ковалев выбросил 816 ударов против 369 от Альвареса, а точными оказались 213 (у колумбийца – 111).
Накануне стало известно, что Ковалев перевесил Альвареса перед боем-реваншем.
Напомним, что сейчас голова Ковалева может быть забита не только мыслями о победе. Как мы уже сообщали, на российского боксера подают иск на 8 млн долларов – Сергей Ковалев побил актрису Джейми Фронтц. Она обвиняет спортсмена в нанесении телесных повреждений. По информации местных СМИ, боксеру грозит до четырех лет лишения свободы.
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