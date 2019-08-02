Евгений Хитров / Фото: Instagram

Два украинца нокаутировали своих соперников во время боксерского шоу в США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 2019-08-02T10:07:36+03:00 Бокс Евгений Хитров и Иван Голуб остановили соперников ударами по корпусу

В Монровилле, США, прошло боксерское шоу "Ночь претендентов", в котором приняли участие два украинских боксера. Иван Голуб (17-1, 13 KO), выступающий в полусреднем весе, досрочно остановил бразильского соперника Жоакима Карнейру (25-10, 23 KO). Поединок завершился в 5-м раунде. Украинец провел мощную атаку по корпусу сопернику и рефери пришлось остановить бой.

В другом бою боксер среднего веса Евгений Хитров (19-2, 16 KO) победил Габриэля Фэма (11-2, 5 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона США по версии USNBC. В 6-м раунде Хитров трижды отправлял Фэма на настил ринга ударами по корпусу, после чего бой был остановлен.

Реклама

30-летний Иван Голуб родился в Горловке, сейчас живет и тренируется в Нью-Йорке, и все свои бои проводит в США. В послужном списке боксера 17 побед (13 их них досрочные) и одно поражение в поединке против Джемонтея Кларка . В рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 138-е место.

Отметим, что в предыдущем поединке Евгений Хитров эффектно нокаутировал Малькольма Макаллистера. Средневес по прозвищу "Украинский лев" очень уверенно чувствовал себя в ринге и без труда "отключил" своего соперника в четвертом раунде.

Евгений Хитров. Тренировка в США. Видео – Instagram боксера

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама