Евгений Хитров эффектно нокаутировал Малькольма Макаллистера

Украинский боксер среднего весе Евгений Хитров в США провел рейтинговый поединок против американца Малькольма Макаллистера (9-3, 8 КО). Евгений очень уверенно чувствовал себя в ринг и без труда нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Khytrov (@real_khytrov) 9 Ноя 2018 в 10:28 PST

Напомним, что до этого Евгений Хитров участвовал в боксерском шоу Претендент (The Contender) на американском телеканале EPIX. 16 боксеров по олимпийской системе (на выбывание) драись за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.

В первом круге Хитров одолел американца Моргана Фитча (18-1-1, 8 КО) техническим нокаутом в 3-м раунде, но дальше в четвертьфинале уроженец Кривого Рога уступил по очкам другому американцу Брэндону Адамсу (17-2, 12 КО), побывав в нокдауне. После пяти раундов счет судей – 50:44 и дважды 49:45.

30-летний Евгений Хитров по прозвищу "Украинский Лев" в профи провел 20 боев: 18 побед и 2 поражения. В начале прошлого года Евгений проиграл бой за титул чемпиона WBC Silvet Имманувелю Алиму.

Ранее мы писали, что Александр Усик сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Украинец нокаутировал в восьмом раунде Тони Беллью.