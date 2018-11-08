"Его здесь очень любят": промоутер Усика о популярности украинца в Англии

Спортивная Британия в ожидании трех топ-событий, о которых говорят и в СМИ, и на улицах. Это воскресное дерби Манчестера между "Юнайдет" и "Сити", регбийное сражение между Англией и Новой Зеландией (мало того, что регби британцы любят, так еще встреча с легендарными "Ол Блекс") и поединок за четыре пояса в тяжелом весе между Усиком и Белью, который пройдет уже в эту субботу на "Манчестер Арене". Тони в Англии не очень любят, потому что он очень много говорит и часто не по делу. Хуже только болтун Тайсон Фьюри. Так объяснили мне местные водители автобуса, с которыми случайно разговорилась. Они считают Белью опытным парнем, мол, будет очень близкий бой, но ставят на украинца, который на туманном Альбионе очень популярен. До сих пор англичане помнят и любят Владимира Кличко.

"Был бы Кличко помладше, он уложил бы Энтони Джошуа (на момент боя украинцу исполнился 41 год. – Авт.), – уверенно заявил один из водил. – Кличко в том бою был как герой фильма "Рокки" – падал, но поднимался".

В среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Белью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.

Букмекеры считаю абсолютным фаворитом Усика – 1,17 на его победу, на Белью – 5,50. "Букмекеры практически не оставляют шансов Белью, но я с ними не совсем согласен, ведь Белью в своей карьере неоднократно доказывал, что статус андердога еще не значит, что он проиграет, – считает промоутер Усика Александр Красюк. – Александру понадобятся приложить очень большие усилия, чтобы выиграть в этом бою".

В Великобритании украинский боец, которого даже называют боксером-джентльменом, оказался невероятно популярным, когда он вышел в зал, то получил немногим меньше оваций, чем тот же Белью. Как и после показательной тренировки, которая в этот раз была достаточно сдержанная – без любимых танцев, лишь несколько быстрых па… "В Великобритании любой бокс производит ажиотаж, а тем более впервые в истории с страны произойдет поединок за все четыре пояса в этом весе, – отметил Красюк. – Англия – родина бокса, он настолько проник в сердца людей. Нет ни одной страны в мире, где так относятся к боксу. Обычные люди знают о нем намного больше, чем эксперты. Фанаты знают о жизни Александра больше, чем эксперты, поэтому к нему везде выстраивается очередь – в ресторанах, в аэропорту, в шоппинг-молах, чтобы сделать фото, пожелать удачи, его здесь сильно любят. Кому больше нужен этот бой Тони или Саше? Для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно потратить очень много усилий, чтобы защитить титулы – еще больше. Но для того чтобы стать звездой, нужно потратить их неимоверное количество. Усик уже стал чемпионом и защищал пояса и сейчас он на пути, чтобы стать не просто звездой, а суперзвездой мирового бокса, и победа над Белью приблизит его к этому однозначно".

Интересно, что вышедший за Александром Белью попытался то ли скопировать, то ли с спародировать работу ног украинца и даже сделал попытки присядки, но лишь вызвал широкую улыбку своего тренера. А промоутера британца Эдди Хирна просто распирало от гордости – он признался, что Усик – Белью – самый масштабный поединок из тех, что он организовывал.

Бой Усик – Белью пройдет 10 ноября в Манчестере. Мы проведет текстовый онлайн поединка с яркими фото из Манчестера, комментариями каждого раунда и сообщениями нашего корреспондента с места событий.

