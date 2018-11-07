Усик провел поединок с теннисным мячиком перед боем с Белью в Манчестере
Как прошли открытые тренировки Александра Усика и Тони Белью накануне поединка за 4 чемпионских пояса
В среду в Манчестере прошли открытые тренировки боксеров первого тяжелого веса Александра Усика и Тони Белью. Бой за все пояса Усика (IBF, WBO, WBA, WBC) пройдет 10 ноября. Традиционно, открытые тренировки проходят в середине недели перед поединком, в пятницу должно состояться взвешивание, в субботу – сам бой.
Александр Усик по время тренировки показал отличную реакцию и точность ударов, проведя "поединок" с теннисным мячиком, прикрепленным резинкой к кепке. Вышло эффектно:
Букмекеры считают Усика фаворитом поединка. Коэффициент на победу украинского боксера равен 1.13, тогда как на победу Белью можно сделать ставку с коэффициентом 6.50, а на ничью – 26.
Тони Белью во время открытой тренировки делал много упражнений на растяжку:
После боя с Беллью Усик намерен подняться в супертяжелую весовую категорию, но от этой идеи его отговаривают соотечественники Василий Ломаченко, Сергей Деревянченко и Евгений Хитров.
Бой Усик – Белью пройдет 10 ноября в Манчестере. Мы проведет текстовый онлайн поединка с яркими фото из Манчестера, комментариями каждого раунда и сообщениями нашего корреспондента с места событий.
Фотографии тренировки Тони Белью:
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
Тренировк аТони Белью
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