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Экс-чемпион мира по боксу получил срок за сексуальные домогательства

Сегодня, 17:16

Эдриен Бронер заплатит оскорбленной девушке чуть более 4 тысяч долларов за услуги психолога

Эдриен Бронер
Эдриен Бронер. Фото: Instagram
Экс-чемпион мира по боксу получил срок за сексуальные домогательства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/caa/523/5cacaa52346eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/caa/523/5cacaa52346eb.jpg Бокс Эдриен Бронер заплатит оскорбленной девушке чуть более 4 тысяч долларов за услуги психолога

Бывший чемпион мира Эдриен Бронер избежал тюремного заключения за обвинения в сексуальном домогательстве. 29 октября женщина заявила, что боксер приставал к ней в ночном клубе и поцеловал. 

Бронер был отпущен под залог в размере 100 тысяч долларов, а в понедельник предстал перед судом. Эдриен признал себя виновным, благодаря чему получил двухлетний испытательный срок. Также его оштрафовали на тысячу долларов и обязали возместить потерпевшей 4200 долларов за услуги психолога.

Напомним, что в январе этого года Мэнни Пакьяо одержал победу над Эдриеном Бронером и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам.

Эдриен Бронер – чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO (2011-2012); чемпион мира в легком весе по версии WBC (2012-2013); чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA (2013); чемпион мира в первом полусреднем весе WBA (2015). За свою карьеру провел 38 боев – 33 победы (24 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

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Тег бокс, боксер, Эдриен Бронер

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