Экс-чемпион мира по боксу получил срок за сексуальные домогательства
Эдриен Бронер заплатит оскорбленной девушке чуть более 4 тысяч долларов за услуги психолога
Бывший чемпион мира Эдриен Бронер избежал тюремного заключения за обвинения в сексуальном домогательстве. 29 октября женщина заявила, что боксер приставал к ней в ночном клубе и поцеловал.
Бронер был отпущен под залог в размере 100 тысяч долларов, а в понедельник предстал перед судом. Эдриен признал себя виновным, благодаря чему получил двухлетний испытательный срок. Также его оштрафовали на тысячу долларов и обязали возместить потерпевшей 4200 долларов за услуги психолога.
Напомним, что в январе этого года Мэнни Пакьяо одержал победу над Эдриеном Бронером и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам.
Эдриен Бронер – чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO (2011-2012); чемпион мира в легком весе по версии WBC (2012-2013); чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA (2013); чемпион мира в первом полусреднем весе WBA (2015). За свою карьеру провел 38 боев – 33 победы (24 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Экс-чемпион мира по боксу получил срок за сексуальные домогательства". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"