Мэнни Пакьяо в 40 лет оказался быстрее 29-летнего Эдриена Бронера
Поединок в Лас-Вегасе продлился 12 раундов и завершился победой Пакьяо единогласным решением судей
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам, как и прогнозировали букмекеры перед боем.
Пакьяо, которому в декабре исполнилось 40 лет, одержал 61 победу на профессиональном ринге (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Ранее его признавали лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, Пакьяо уже 24 года в профессиональном боксе. 29-летний Бронер выиграл 33 боя, 4 проиграл и один поединок с его участием завершился вничью.
"Как бы ни был быстр Бронер, похоже, 40-летний Пакьяо был быстрее!", – прокомментировал поединок Леннокс Льюис, работавший комментатором для ТВ.
"Пакьяо – самый подготовленный 40-летний, которого я видел: 12 раунд и никаких шагов назад!", – отметил легендарный Джордж Форман.
Накануне стало известно, что Пакьяо заработает за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник. Так, гонорар филиппинца, без учета процентов от продаж PPV и билетов, составит 10 миллионов долларов. Его соперник заработает 2,5 миллиона долларов, не считая бонусов.
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