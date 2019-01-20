Мэнни Пакьяо в 40 лет оказался быстрее 29-летнего Эдриена Бронера

Поединок в Лас-Вегасе продлился 12 раундов и завершился победой Пакьяо единогласным решением судей

Мэнни Пакьяо победил Эдриена Бронера. Фото: AFP

Мэнни Пакьяо в 40 лет оказался быстрее 29-летнего Эдриена Бронера //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/423/d0b/5c4423d0ba770.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/423/d0b/5c4423d0ba770.jpg 2019-01-20T09:35:42+02:00 Бокс Поединок в Лас-Вегасе продлился 12 раундов и завершился победой Пакьяо единогласным решением судей

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Эдриеном Бронером и защитил титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. Бой, прошедший в Лас-Вегасе, продлился все 12 раундов и завершился победой Пакьяо по очкам, как и прогнозировали букмекеры перед боем.

Пакьяо, которому в декабре исполнилось 40 лет, одержал 61 победу на профессиональном ринге (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. Филиппинец является единственным боксером в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях. Ранее его признавали лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, Пакьяо уже 24 года в профессиональном боксе. 29-летний Бронер выиграл 33 боя, 4 проиграл и один поединок с его участием завершился вничью.

"Как бы ни был быстр Бронер, похоже, 40-летний Пакьяо был быстрее!", – прокомментировал поединок Леннокс Льюис, работавший комментатором для ТВ.

"Пакьяо – самый подготовленный 40-летний, которого я видел: 12 раунд и никаких шагов назад!", – отметил легендарный Джордж Форман.

Накануне стало известно, что Пакьяо заработает за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник. Так, гонорар филиппинца, без учета процентов от продаж PPV и билетов, составит 10 миллионов долларов. Его соперник заработает 2,5 миллиона долларов, не считая бонусов.

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Источник: boxing-mma.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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