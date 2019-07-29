Экс-менеджер Кличко заявил, что от команды украинца скрыли положительную допинг-пробу Тайсона Фьюри

Бывший менеджер Владимира Кличко немец Бернд Бенте отметил, что перед поединком украинца против Тайсона Фьюри были скрыты данные о положительной допинг-пробе британца. Тот бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе и завершился победой Фьюри единогласным решением судей. Тогда Владимир лишился четырех чемпионских поясов, а в 2016 году проиграл Энтони Джошуа и завершил карьеру.
"Скандал с Диллианом Уайтом (боксеру грозит многолетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил) напомнил мне, как поступили с нами перед боем Владимира против Фьюри. Тогда Британское антидопинговое агентство (UKAD) и Британский совет по надзору над боксом (BBBoC) скрыло от нас и от остальных о положительной допинг-пробе Фьюри после боя с Хаммером. Об этом не были уведомлены боксерские федерации WBA, WBO, IBF и IBO. Если бы мы знали об этом заранее, то поставили бы вопрос о тестировании британца VADA перед нашим боем", – сказал Бенте.
Тот бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе и завершился победой Тайсона Фьюри единогласным решением судей.
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