Бернд Бенте рассказал, что заставил бы "Цыганского Короля" провести проверку, если бы знал о его предыдущей допинг-пробе

Бернд Бенте / Фото: AFP

Экс-менеджер Кличко заявил, что от команды украинца скрыли положительную допинг-пробу Тайсона Фьюри https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B4%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B4%20%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5 2019-07-29T18:21:00+03:00 Бокс Бернд Бенте рассказал, что заставил бы "Цыганского Короля" провести проверку, если бы знал о его предыдущей допинг-пробе

Бывший менеджер Владимира Кличко немец Бернд Бенте отметил, что перед поединком украинца против Тайсона Фьюри были скрыты данные о положительной допинг-пробе британца. Тот бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе и завершился победой Фьюри единогласным решением судей. Тогда Владимир лишился четырех чемпионских поясов, а в 2016 году проиграл Энтони Джошуа и завершил карьеру.

"Скандал с Диллианом Уайтом (боксеру грозит многолетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил) напомнил мне, как поступили с нами перед боем Владимира против Фьюри. Тогда Британское антидопинговое агентство (UKAD) и Британский совет по надзору над боксом (BBBoC) скрыло от нас и от остальных о положительной допинг-пробе Фьюри после боя с Хаммером. Об этом не были уведомлены боксерские федерации WBA, WBO, IBF и IBO. Если бы мы знали об этом заранее, то поставили бы вопрос о тестировании британца VADA перед нашим боем", – сказал Бенте.

Тот бой состоялся 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе и завершился победой Тайсона Фьюри единогласным решением судей.

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