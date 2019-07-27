Страсти в дивизионе Усика: лагерь Риваса требует отобрать победу у британца, накачанного анаболиками

Катмэн колумбийца, проигравшего допинг-победителю, сделал резкое заявление в сторону боксерских властей

Оскар Ривас vs Диллиан Уайт. Фото: Reuters

Команда колумбийского боксера Оскара Риваса (26-1, 18 КО) требует пересмотреть результат его боя против Диллиана Уайта (26-1, 18 КО), который непосредственно перед поединком провалил допинг-тест. Об этом в интервью WBN рассказал катмэн Риваса Расс Анбер.

"Я думаю, всем ясно, что результат боя нужно отменить. Учитывая все обстоятельства, решение необходимо пересмотреть. Как минимум бой следует признать несостоявшимся, но более правильной будет дисквалификация Уайта. Ривасу надо дать статус обязательного претендента, это базовое требование, – заявил катмэн Риваса Расс Анбер. - Нельзя сохранять результат, если один из спортсменов оказался нечистым. Очень надеюсь, что Всемирный боксерский совет (WBC) не будет защищать результат боя или обещанный Уайту статус обязательного претендента".

Оскар Ривас против Диллиана Уайта. Фото – Reuters

Как сообщалось ранее, Диллиан Уайт попался на употреблении допинга и вместо Усика рискует получить 8-летнюю дисквалификацию. Причем британский боксер по прозвищу Похититель трупов уже во второй раз в карьере угодил в скандал с запрещенными препаратами.

Позже стало известно, на чем погорел Уайт, ранее не раз бросивший вызов Усику. В крови временного чемпиона были обнаружены анаболические стероиды - эпиметандиенон и гидроксиметандиенон. Они используются для повышения работоспособности спортсмена, однако вызывают побочные эффекты в виде серьезных проблем с печенью.

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