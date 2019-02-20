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Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер едва не подрались на дуэли взглядов

Сегодня, 10:31

Боксеры встретились на пресс-конференции, посвященной их поединку

Охране пришлось успокаивать боксеров
Охране пришлось успокаивать боксеров. Фото: AFP
Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер едва не подрались на дуэли взглядов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d10/378/5c6d1037866ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d10/378/5c6d1037866ac.jpg Бокс Боксеры встретились на пресс-конференции, посвященной их поединку

В Нью-Йорке прошла пресс-конференция, посвященная титульному поединку в супертяжелом весе, в котором встретятся чемпион мира Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер.

В ходе мероприятия американец попытался спровоцировать потасовку. Когда Энтони Джошуа приблизился вплотную к оппоненту, чтобы провести битву взглядов, Миллер оттолкнул его.

Напомним, поединок Энтони Джошуа с Джарреллом Миллером состоится 1 июня в Нью-Йорке. Для Миллера это будет первый в карьере титульный бой. Британец Джошуа проведет уже седьмую защиту титула по версии IBF, в четвертый раз будет защищать титулы по версиям WBA Super и IBO и во второй раз – пояс по версии WBO.

Ранее мы писали, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко узнал своего следующего соперника. 12 апреля в Лос-Анджелесе Ломаченко встретится с Энтони Кроллой. 31-летний Ломаченко выиграл титул чемпиона WBA в легком весе в мае прошлого года, когда победил Хорхе Линареса, а в декабре в бою с Хосе Педрасой украинец завоевал пояс по версии WBO. 

Ранее украинский промоутер Александр Красюк поделился своим мнением о карьере Ломаченко: 

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Тег бокс, боксеры, Энтони Джошуа, Джаррелл Миллер

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Championat.ru

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