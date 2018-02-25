Еще один украинский чемпион мира по боксу: Артем Далакян завоевал пояс WBA

Сегодня, 10:27

Родившийся в Азербайджане боксер в США победил Брайана Вилорию единогласным решением судей

Артем Далакян - чемпион по версии WBA. Фото boxing-mma.com
Артем Далакян - чемпион по версии WBA. Фото boxing-mma.com

Чемпион Европы по версии WBA Артем Далакян в Инглвуде (США) победил американского боксера Брайана Вилорию и стал новым чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

Бой прошел с преимуществом Далакяна, продлился все отведенные для него 12 раундов и завершился единогласным решением судей – все трое рефери отдали победу Артему со счетом 118-109. В девятом раунде с украинского боксера сняли очко за толчок соперника.

Артем Далакян присоединился к компании Александра Усика и Василия Ломаченко и стал третьим действующим украинским чемпионом мира в профессиональном боксе.

30-летний Далакян родился в Баку (Азербайджан). Живет и тренируется в Днепре, все свои бои, до сегодняшнего дня, проводил в Украине. На счету Артема 16 побед в 16 поединках, 11 — нокаутом. Рост – 164 сантиметра, боксирует в традиционной стойке "правши". Интересно, что в рейтинге действующих боксеров наилегчайшего веса Далакян занимает лишь 13-е место.

37-летний соперник Далакяна американец Брайан Вилория провел на профессиональном ринге 44 поединка: 38 побед, 6 поражений. В рейтинге боксеров своей весовой категории занимает четвертое место.

Напомним, что в мае украинский боксер Александр Усик может стать абсолютным чемпионом мира – в финале Всемирной боксерской суперсерии чемпион WBO и WBC сразится с россиянином Муратом Гассиевым. В полуфинале Александр Усик по очкам победил латвийца Майриса Бриедиса.
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Источник:

boxing-mma.com

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