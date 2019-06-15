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Федор Емельяненко никак не остановится: 42-летний российский боец решил продолжить карьеру

15 июня, 12:27

Родившийся в украинском городе Рубежное "Последний император" подписал новый контракт с Bellator на несколько боев, первый из которых пройдет в этом году

Федор Емельяненко остается в Bellator
Федор Емельяненко остается в Bellator. Фото: Instagram

Известный боец смешанных единоборств россиянин Федор Емельяненко по прозвищу "Последний император" подписал новый контракт с промоутерской компанией Bellator. Соглашение включает в себя несколько боев. Имя следующего соперника Емельяненко не сообщается. Бой может пройти в ноябре или декабре этого года.

Емельяненко в январе проиграл американцу Райану Бейдеру на первой минуте финального поединка Гран-при Bellator в тяжелом весе. Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. С тех пор российский спортсмен не делал заявлений о том, будет ли он продолжать карьеру. Ранее Емельяненко, родившийся в украинской городке Рубежное, 5 мая заявил, что руководство Bellator идет ему навстречу и дает время для принятия решения о продолжении или завершении карьеры.

"Bellator – мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира", – сказал Емельяненко после подписания нового контракта.

"Федор – тот, кого я считаю другом в этом бизнесе, и я рад, что он решил закончить свою легендарную карьеру с Bellator", – написал президент Bellator Скотт Кокер в Twitter.

Ранее мы писали, что красотка из Украины завоевала "золото" на первом объединенном чемпионате мира по ММА. Дарья Самчик выиграла чемпионат мира в Бахрейне в категории до 52 кг.

Напомним, что в субботу состоится чемпионский поединок с участием украинского боксера Артема Далакяна. Бой пройдет в Киеве на вертолетной площадке. Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

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Тег MMA, боец , Федор Емельяненко, Bellator

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Источник:

boxing-mma.com

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