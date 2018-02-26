Финал Всемирной боксерской суперсерии перенесут из-за травмы участника

Британский боксер Джордж Гроувз попросил отложить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе с соотечественником Каллумом Смитом из-за травмы плеча.

Гроувз в феврале в полуфинале WBSS в Манчестере победил другого британца Криса Юбенка единогласным решением судей, но получил вывих плеча в концовке поединка. Финал должен состояться 2 июня в Лондоне. Гроувз сообщил о небольшой операции, которую он должен перенести в понедельник.

"Хорошая новость состоит в том, что я успею восстановиться к финалу в июле. Мы направим обращение в WBSS с просьбой о переносе боя на один месяц. Надеюсь, мы получим разрешение", – сказал Гроувз.

Отметим, что если бой состоится в начале июля, то это большое событие в мире бокса совпадет с чемпионатом мира по футболу, который будет проходит в России с 14 июня по 15 июля. Более того, если сборная Англии займет в своей группе G первое место (соперники — Панама, Тунис и Бельгия), то матч 1/8 финала англичане проведут как раз 2 июля.

29-летний Джордж Гроувз занимает первое место в рейтинге действующих боксеров второго среднего веса. Он провел на профессиональном ринге 31 поединок: 28 побед и 3 поражения. Рост – 182 см.

27-летний Каллум Смит в рейтинге занимает четвертое место, в профи он провел 24 поединка и во всех победил, 17 раз – нокаутом. Рост – 191 см.

Напомним, что в финале WBSS в первом тяжелом весе встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев. В полуфинале Усик по очкам победил латвийца Майриса Бриедиса.