Флойд Мейвезер оштрафован за рекламу криптовалюты

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США за недобросовестную рекламу криптовалюты.

Как сообщила телекомпания CNN, регулятор оштрафовал спортсмена за то, что он получал деньги за продвижение процедуры ICO (первичное размещение токенов ) нескольких компаний, в том числе Centra Tech ("Сентра тек"), и не сообщил об этом. SEC ранее обвинила Centra Tech в мошеннических действиях, связанных с продажей криптовалюты.

Как отмечается, боксеру заплатили за рекламу в общей сложности $300 тыс. При этом Мейвезер не сообщал регулятору о том, что получил вознаграждение за продвижение ICO, и не подал соответствующие документы, как того требует законодательство. Таким образом, потенциальные инвесторы могли подумать, что действия спортсмена не являлись оплаченной рекламой. Согласно решению SEC, Мейвезер должен вернуть полученные им деньги плюс проценты, а также выплатить штраф в размере $300 тыс.

41-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года.

В июле журнал Forbes поставил Мейвезера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей. За прошедший год американец заработал $285 млн, $10 млн из этой суммы он получил за рекламные контракты, еще $275 млн американец получил за бой против Макгрегора.

Напомним, что сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе: онлайн-трансляция поединка Уайлдер – Фьюри.