Фьюри: "Владимир Кличко против меня выглядел не лучше, чем Сефери"

Сегодня, 21:29

Британский боксер снова уколол своего бывшего соперника

Тайсон Фьюри и Владимир Кличко. Фото AFP
Тайсон Фьюри и Владимир Кличко. Фото AFP

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя с итальянцем Франческо Пьянетой. Фьюри сразится с Пьянетой 18 августа в Белфасте. Это будет второй бой британца после возвращения на ринг. Напомним, он был отстранен от бокса из-за употребления кокаина в 2015 году, когда британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

"Я спарринговал с ним в Германии, когда у него было 26 побед и ни одного поражения. Он тяжелый и крепкий – очень сильный соперник. Это было еще до того, как он дрался с Кличко и Чагаевым за титулы чемпиона мира, но я все равно был впечатлен.

Люди говорят, что это большой шаг вперед по сравнению с боем против Сефери. Они могут говорить все, что хотят, но Сефери прошел всю дистанцию против Мануэля Чарра.

Да, Сефери ужасно выглядел против меня, но такое бывало со многими. К примеру, Владимир Кличко против меня выглядел не лучше, чем Сефери", – сказал Фьюри.

Вернулся Тайсон в ринг в июне этого года, победив досрочно албанца Сефера Сефери. После четвертого раунда соперник отказался от продолжения поединка.

Добавим, что зрители на арене во время боя Фьюри – Сефери устроили грандиозную драку прямо на своих местах.

Франческо Пьянета в мае 2013 года проводил чемпионский бой против Владимира Кличко и проиграл техническом нокаутом в шестом раунде.

Напомним, что в эти минуты идет первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. "Славия" – "Динамо" смотреть онлайн можно на нашем сайте.
бокс, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Франческо Пьянета

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